Ελληνικό: Στο 1,8 δισ. ευρώ η επένδυση των Hard Rock - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το Integrated Resort Casino

Το μεγάλο comeback της ιδιωτικής κατασκευής και ο ρόλος των μικρών και μεγάλων επενδύσεων real estate στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025, που λαμβάνει χώρα σήμερα 23 και αύριο 24 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Νικόλαος Ιωάννης Δήμτσας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος DIMAND: το σημαντικό είναι να επιδράσεις στη γειτονιά

«Το σημαντικό είναι να επιδράσεις στη γειτονιά και να δημιουργείται μία θετική μικροοικονομία και ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες» τόνισε ο Νικόλαος Ιωάννης Δήμτσας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, περιγράφοντας τα εμβληματικά έργα της εταιρείας τόσο σε Θεσσαλονίκη (Fix) και Ηράκλειο (Γούρνες), όσο και στην Αττική (Καμπάς).

«Η φιλοσοφία μας είναι να αναπτύσσουμε μία γειτονιά, προχωρώντας σε αστικές αναπλάσεις» ανέφερε μιλώντας για το μέγαλο έργο ανάπλασης στο πρώην εργοστάσιο Fix, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, οι άδειες έναρξης των έργων αναμένεται να δοθούν εντός του 2025 και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2027 (αρχές 2028). «Όταν ολοκληρωθεί το έργο και λειτουργήσει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα δείτε την αλλαγή» είπε.

Έναν χρόνο αργότερα (τέλη 2028- αρχές 2029) αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα στην περιοχή Γούρνες του δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και το Cambas Project στην Παλλήνη Αττικής.

«Εξετάζουμε πάντα τις υποδομές πριν αποφασίσουμε οποιαδήποτε νέα επένδυση» τόνισε ο κος Δήμτσας, αναφέροντας ότι και τα δύο έργα θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε δίκτυα μεταφορών.

Σε ότι αφορά στις τιμές των ακινήτων, ο κος Δήμτσας σημείωσε ότι οι τιμές στην Θεσσαλονίκη παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με την Αττική, καθώς σε ένα νεόδμητο κτίριο το κόστος βρίσκεται στα 18 ευρώ/τμ στη Θεσσαλονίκη, έναντι 30 ευρώ/τμ στην Αθήνα.

Γεώργιος Στρατηγός, Executive Director Hard Rock Athens IRC: στο 1,8 δισ. ευρώ έχει ανέλθει το ύψος της επένδυσης για το Integrated Resort Casino στο Ελληνικό

Στο ποσό των 1,8 δισεκατομμυρίων έχει ανέλθει το ύψος της επένδυσης - ορόσημο της κοινοπραξίας των Hard Rock International και ΓΕΚ Τέρνα για το Integrated Resort Casino στο Ελληνικό, όπως έκανε γνωστό ο Γεώργιος Στρατηγός, Executive Director της Hard Rock Athens IRC SA, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025.

«Το IRC θα είναι το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη και θα αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της χώρας», τόνισε ο κ. Στρατηγός, υπενθυμίζοντας ότι το συγκρότημα θα προσφέρει μία ολιστική εμπειρία ψυχαγωγίας, με 1.100 ξενοδοχειακά κλειδιά - 200 σουίτες και 900 δωμάτια -, 14 διαφορετικούς προορισμούς εστίασης αναγνωρισμένων brands διεθνούς κουζίνας, συναυλιακούς χώρους, αρένα κλειστών θεαμάτων, ένα συνεδριακό κέντρο - ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη - και βέβαια, χώρους παιγνίων, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

Ερωτηθείς για την επισκεψιμότητα, ο κ. Στρατηγός εκτίμησε ότι θα φτάνει τα 10.000 έως 15.000 άτομα ημερησίως στην περίπτωση διεξαγωγής συνεδρίων και άλλων γεγονότων.

«Το συγκρότημα θα αναβαθμίσει το προφίλ της Αθήνας, δεδομένου ότι θα προσελκύσει διαφορετικά είδη κοινού, όπως είναι τα άτομα μεγαλύτερης εισοδηματικής δυνατότητας», πρόσθεσε ο Executive Director της Hard Rock Athens IRC και κατέληξε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες το 2028, χάρη στην εμπειρία της Hard Rock International και της ΓΕΚ Τέρνα.

Αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Hard Rock Athens IRC SA, αυτή σχετίζεται με την πολυπλοκότητα του ίδιου του έργου, καθώς είναι ένα από τα πιο απαιτητικά που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κατά τον κ. Στρατηγό.

Όπως είπε, ο συντονισμός που απαιτείται μεταξύ των επενδυτών και των αρμόδιων φορέων είναι επίσης κρίσιμος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμούν ακόμα ρυθμιστικά ζητήματα. «Από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αφορούν και την περιοχή όπου υλοποιείται το IRC είναι η ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου. Από την πλευρά μας, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του IRC, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία», κατέληξε ο ίδιος.

Φώτης Γιόφτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος, Ten Brinke Hellas: στροφή στην ανακατασκευή και όχι απλά ανακαίνιση ακινήτων

Για τη στροφή του αγοραστικού κοινού στα ανακατασκευασμένα ακίνητα και τις τάσεις της αγοράς μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος, Ten Brinke Hellas, Φώτης Γιόφτσιος.

Αναφερόμενος στις τιμές των ακινήτων και την αγοραστική ικανότητα των Ελλήνων, τόνισε πως τα Νότια Προάστια έχουν αναπτύξει τη δικής τους τροχιά προσθέτοντας ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην Αττικής, καθώς το αγοραστικό κοινό αναπτύσσει διαφορετικά κριτήρια.

Επισήμανε ότι λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών στα κατασκευαστικά υλικά, είναι όλο και λιγότεροι όσοι επιδιώκουν να αγοράσουν νεόδμητα και στρέφονται όλο και περισσότερο σε ανακατασκευασμένα παλαιότερα ακίνητα.

Για τα κριτήρια των υποψήφιων αγοραστών σχολίασε πως αυτά μοιράζονται κατά 40% αντίστοιχα μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και της διαθεσιμότητας υπαίθριων χώρων στα ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο 20% θέλει το σπίτι του να βρίσκεται κοντά στον τόπο εργασίας του.

Η Ten Brinke παρατηρώντας τη στροφή αυτή έχει ιδρύσει μία νέα εταιρεία εδώ και ένα χρόνο, η οποία αποκτά και ανακατασκευάζει -όχι απλά ανακαινίζει- παλαιά διαμερίσματα και κτιριακά συμπλέγματα δίνοντας νέα αισθητική για να νιώθει ο αγοραστής ότι είναι σε κάτι καινούργιο με τις τιμές να είναι αρκετά χαμηλότερες από τα νεόδμητα.

Για την εταιρεία τόνισε πως μέχρι τα τέλη του έτους θα παραδώσει 10 εμπορικά ακίνητα διάφορων κατηγοριών και 12 οικιστικά , ενώ κάνει είσοδο και σε ένα νέο κλάδο που είναι τα data centers. Πρόσθεσε πως κατασκευάζεται ήδη από τη θυγατρική TenTec το πρώτο data center στην Αττική, ενώ η αναζήτηση για νέους χώρους δε σταματά με τις μελέτες για ένα δεύτερο data center να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σχετικά με τις τάσεις της αγοράς επισήμανε πως αυτή κινείται ανοδικά, αλλά πρέπει να εξετάσει κανείς ποιες κατηγορίες θα επικρατήσουν στο άμεσο μέλλον. Η Ten Brinke θεωρεί πως αυτά είναι τα οικιστικά και τα επαγγελματικά προχωρώντας σε επενδύσεις 250 εκατ. Euro την επόμενη τριετία για 40 project, τα οποία θα χωρίζονται κατά 50% στις κατηγορίες αυτές.

Costanzo Graffi, Europe Contractors Partnerships Lead, AECOM: σημαντική η διαφάνεια στην υλοποίηση των έργων real estate

Ο Costanzo Graffi, Europe Contractors Partnerships Lead, AECOM, αναφέρθηκε στη διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει στα έργα που πραγματοποιούνται, αλλά και στις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να τηρούνται, ώστε να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό έργο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επενδύσεις έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Είναι σημαντικό ένα έργο να πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που το κάνουν άξιο να χρηματοδοτηθεί και φυσικά να εξασφαλίζεται η ύπαρξη διαφάνειας σε αυτό», δήλωσε.

Ο Costanzo Graffi επεσήμανε τους δύο βασικότερους στόχους υλοποίησης σημαντικών και ωφέλιμων για το σύνολο της κοινωνίας έργων. «Οι στόχοι πάντα είναι δύο. Η έγκαιρη παράδοση και η τήρηση του προϋπολογισμού. «Όταν η προσφορά του αναδόχου δίνει 30% έκπτωση αλλά το έργο καθυστερεί 10 χρόνια, καταλαβαίνετε πως σε αυτή την περίπτωση, το κόστος είναι μεγάλο. Γι' αυτό τονίζω πως είναι απαραίτητο να τηρούνται οι προϋποθέσεις και να υπάρχει διαφάνεια, ώστε το έργο να είναι ωφέλιμο προς την κοινωνία».

Σχετικά με τις ενέργειες της εταιρείας AECOM,ο Costanzo Graffi τόνισε ότι η εταιρεία είναι σε θέση να πραγματοποιεί έργα βιώσιμα. «Η εταιρεία μας διαχειρίζεται, επενδύει και γνωρίζει καλά την αγορά της ακίνητης περιουσίας. Δίνουμε βάση στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενώ παράλληλα προσπαθούμε να ικανοποιούμε όλους τους εμπλεκόμενους στα έργα. Προωθούμε πάντα στρατηγικές που δίνουν αξία στο ίδιο το έργο. Έτσι αποφεύγουμε τα λάθη και φροντίζουμε το έργο να είναι αειφόρο και ωφέλιμο», κατέληξε.

Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, TÜV NORD Ελλάδας: το real estate δεν είναι μόνο τετραγωνικά, είναι οι πόλεις μας, η καθημερινότητά μας

Η Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας υπογράμμισε πως βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλων ευκαιριών, αλλά και προκλήσεων στον κλάδο των κατασκευών, όπως το πολύ υψηλό κόστος των πρώτων υλών, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σημείωσε ότι ο φορέας ελέγχου έχει ουσιαστικά ρόλο συνεργάτη, αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας και τον εγγυητή ενός έργου.

Σύμφωνα με την κυρία Καζάζη, η μετατροπή ενός έργου σε επενδυτικό asset κρίνεται από τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

«Το real estate δεν είναι μόνο τετραγωνικά. Είναι οι πόλεις μας, η καθημερινότητά μας και μπορεί να φέρει κοινωνικό αντίκτυπο. Να δημιουργήσει προσιτή κατοικία και θέσεις εργασίας» τόνισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας.

Επισήμανε ότι ο φορέας ελέγχου λειτουργεί ως σύστημα early warning προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπληρώνοντας ότι στην αρχή ενός έργου ο φορέας φέρνει διαφάνεια, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μειώνει το ρίσκο, ενώ όταν ολοκληρωθεί εγγυάται την αξιοπιστία του αποτελέσματος.