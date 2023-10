Το Ελληνικό Μάρμαρο «έλαμψε» στην Marmomac 2023

H Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (ΣΕΜΜΘ), προσκάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να ανακαλύψει τη μοναδικότητα του Ελληνικού Μαρμάρου στη Marmomac 2023, την κορυφαία διεθνή έκθεση για τη βιομηχανία του μαρμάρου και των φυσικών πετρωμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε από 26 έως 29 Σεπτεμβρίου στην Βερόνα της Ιταλίας.

Η Ελλάδα έκλεψε φέτος τις εντυπώσεις καθώς ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας - Θράκης, χάρη στην οργάνωση και τη σημαντική υποστήριξη της Enterprise Greece, παρουσίασε ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο σε προνομιακό χώρο της έκθεσης.

Παράλληλα, διοργανώθηκε προωθητική εκστρατεία με σύνθημα “Greek Marble | Then. Now. Forever. - A symbol of excellence.”, θέτοντας έτσι το Ελληνικό Μάρμαρο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι ποικίλες ενέργειες προώθησης και προβολής ενίσχυσαν την εντυπωσιακή παρουσία των 37 ελληνικών εταιριών, που συμμετείχαν στην έκθεση. Απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό, οι εκπρόσωποι της Ελλάδας, έδειξαν τις απεριόριστες δυνατότητες χρήσης του ελληνικού μαρμάρου μέσα από καινοτόμες και μοντέρνες σχεδιαστικές προτάσεις, συνδυάζοντας την παράδοση και το design του μέλλοντος.

Η συμμετοχή του Ελληνικού Μαρμάρου στη Marmomac ανέδειξε για πρώτη φορά σε τέτοιας εμβέλειας κοινό, την εξέχουσα θέση που κατέχει ο κλάδος παγκοσμίως και συνέβαλε στην υποστήριξη και περαιτέρω ανάδειξη της συμμετοχής των ελληνικών εταιρειών του κλάδου.

Στην επιτυχία αυτή, σημαντική είναι η συμβολή της συνεργασίας μεταξύ της Enterprise Greece και του ΣΕΜΜΘ, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός δυνατού brand για το Ελληνικό Μάρμαρο με πλήρη, ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα.

Αναφερόμενη σε αυτή την επιτυχημένη συνεργασία και τα απτά της αποτελέσματα για τον κλάδο, η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου δήλωσε: «H Enterprise Greece σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης, υλοποιούν δράσεις που αναδεικνύουν τo Ελληνικό Μάρμαρο και την ενιαία επικοινωνιακή του ταυτότητα, που χτίσαμε μαζί την τελευταία χρονιά. Στόχος των δράσεων αυτών, είναι η ενδυνάμωση της εικόνας και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του “brand” του Ελληνικού Μαρμάρου στις διεθνείς αγορές.

Οι εξαιρετικές παρουσίες των ελληνικών εταιριών στη Marmomac, ανέδειξαν τη σημαντική θέση και την αναγνωρισιμότητα που κατέχει το Ελληνικό Μάρμαρο στην παγκόσμια αγορά. Η Enterprise Greece σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο (ΣΕΜΜΘ), υποστηρίζοντας τις ελληνικές συμμετοχές σε ποικίλες δράσεις για την προώθηση του μαρμάρου στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου, συμβάλλει στη συνολική προβολή αυτού και των εταιρειών του, για την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών».

Από την πλευρά της η Προέδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης, κα Ιουλία Χαϊδά ανέφερε ότι: «Η Marmomac είναι η πιο σημαντική παγκόσμια έκθεση, με μακρόχρονη ιστορία, αφιερωμένη στη βιομηχανία μαρμάρου και στα φυσικά πετρώματα, από το λατομείο έως το μεταποιημένο προϊόν, από τις τεχνολογίες και τα μηχανήματα μέχρι τα εργαλεία και αποτελεί το διεθνή κόμβο των πρωταγωνιστών του κλάδου. Ο ΣΕΜΜΘ και όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου μας, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που τη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά, το ελληνικό μάρμαρο ανέδειξε οργανωμένα την παγκόσμια αξία του. Η συμμετοχή του Ελληνικού Μαρμάρου στη Marmomac ήρθε να υποστηρίξει και ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατές συμμετοχές των 37 Ελληνικών εταιρειών του κλάδου που εκπροσωπούν διαχρονικά τη χώρα μας στη διεθνή αυτή έκθεση.

Πιστεύουμε ότι με την υποστήριξη της Enterprise Greece, και μετά τη δημιουργία του brand για το Ελληνικό Μάρμαρο με πλήρη οπτική ταυτότητα που παρουσιάσαμε στην έκθεση της Marmomac, θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές εκθέσεις του κλάδου, στις οποίες θα προβληθεί επάξια το Greek Marble | Then. Now. Forever».

Περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι του Greek Marble μπορείτε να βρείτε στο www.greekmarble.org αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ο ΣΕΜΜΘ θα ήθελε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις εταιρείες-μέλη του που στήριξαν την σημαντική αυτή παρουσία του Ελληνικού Μαρμάρου στην έκθεση της Marmomac με την οικονομική τους συνδρομή αλλά και με την προσφορά των μαρμάρινων στοιχείων του περιπτέρου: MARBLE MARKET, ΜARBLE SACHANAS, NORDIA MARBLE, VERNOLIN DEFTEREOS, ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε., Δ.Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΔΗΜΙΟΥ Γ & ΣΙΑ ΟΕ, ΙΚΤ ΜΑΡΜΑΡΟΝ, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΥΣ Α.Ε., ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,

