Ελληνικό: 17.000 ενδιαφερόμενοι αγοραστές από 110 χώρες - Ποιοι αγοράζουν και γιατί

Μέχρι σήμερα, περίπου 17.000 ενδιαφερόμενοι από περισσότερες από 110 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις κατοικίες στο Ελληνικό, τόνισε ο κ. Αλέξανδρος Μουλάς, Chief Commercial Officer, Residential της Lamda Development, μιλώντας στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit. Όπως ανέφερε, η ζήτηση προέρχεται πλέον από κάθε γωνιά του πλανήτη, με το 65% των ενδιαφερόμενων να είναι Ευρωπαίοι, το 15% Αμερικανοί και το 12% από τη Μέση Ανατολή. Σημαντική παρουσία καταγράφεται και από τη Βρετανία και την Αυστραλία, αλλά και από χώρες όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Τουρκία και η Ελβετία.

Οι αγοραστές δεν έχουν ενιαίο προφίλ. Οι ξένοι αυξάνονται όσο προχωρούν τα έργα και ακολουθούν διαφορετικές τάσεις, με διαφορετικά κίνητρα. Έτσι, εκτός από όσους βλέπουν το Ελληνικό ως τόπο για μόνιμη κατοικία, υπάρχουν και εκείνοι που το αντιμετωπίζουν ως καθαρά επενδυτική επιλογή, πρόσθεσε.

Το προφίλ και τα κίνητρα των αγοραστών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μουλάς, σχεδόν οι μισοί αγοραστές, το 47%, βλέπουν την αγορά κατοικίας στο Ελληνικό ως επένδυση, με αναμενόμενες αποδόσεις από 5% έως 7% μέσω μισθώσεων. Ένα ποσοστό 29% αγοράζει για πρώτη κατοικία, το 21% για δεύτερη, ενώ μόλις 3% δηλώνει ότι το ενδιαφέρον συνδέεται με την απόκτηση Golden Visa.

Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως σε διαμερίσματα δύο και τριών δωματίων (43% και 29% αντίστοιχα), ενώ πολύ μικρότερο ποσοστό αφορά σε μεγαλύτερες κατοικίες. Η χρηματοδότηση γίνεται κυρίως από ελληνικές τράπεζες, ενώ η LAMDA έχει προβλέψει παροχή υπηρεσιών facility management για τους ιδιοκτήτες, κάτι κρίσιμο σε συγκροτήματα κατοικιών, πρόσθεσε ο κ. Μουλάς.

Sold out στο παραλιακό μέτωπο

Η ισχυρή ζήτηση έχει ήδη οδηγήσει σε sold out όλα τα ακίνητα που προσφέρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Ο Riviera Tower, που έχει φτάσει στον 32ο όροφο, δεν διαθέτει πλέον καμία διαθέσιμη κατοικία, ενώ ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στα «Cove Residences», τα οποία περιλαμβάνουν 115 σπίτια. Στον πύργο οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 13.700 ευρώ ανά τετραγωνικό, με υψηλότερα ποσά στους τελευταίους ορόφους, ενώ στα «Cove Residences» ο μέσος όρος διαμορφώθηκε γύρω στις 11.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη «Little Athens», μια γειτονιά που αναπτύσεται σε 28 κτίρια, οι τιμές ξεκινούν από 7.000-8.000 ευρώ το τετραγωνικό (με αξίες από 400 χιλιάδες έως 2,5 εκατ. ευρώ) και φτάνουν έως τις 11.000 ευρώ στο «Park Rise». Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 93% των κατοικιών που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα έχουν ήδη πουληθεί ή δεσμευθεί.

Οι νέες γειτονιές που έρχονται

Η LAMDA Development έχει ήδη προαναγγείλει την επόμενη μεγάλη γειτονιά, το «East Village», που θα αναπτυχθεί στην ανατολική πλευρά της έκτασης. Ενδεικτικά ένα από τα συγκροτήματα της νέας γειτονίας, «Skyline Havens» των Liakos Architects, θα περιλαμβάνει 150 πολυτελείς κατοικίες με υπηρεσίες που παραπέμπουν σε resort (εξωτερικές πισίνες, παιδικές χαρές, γυμναστήριο, υπηρεσίες θυρωρείου) παραδίδεται εντός του 2028.

Παράλληλα, μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των έργων της πρώτης φάσης, που περιλαμβάνει 1.500 κατοικίες από τη LAMDA και επιπλέον περίπου 500 από συνεργαζόμενους developers. Μέχρι το τέλος του 2028 θα έχουν παραδοθεί συνολικά περίπου 2.000 κατοικίες, ενώ νέα συγκροτήματα θα λανσαριστούν σταδιακά. Ήδη για το τέλος του 2025 έχουν προαναγγελθεί 100-120 νέες κατοικίες και άλλες 300-350 για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Από την Ελλάδα στον κόσμο

Το ενδιαφέρον για το Ελληνικό ξεκίνησε με ισχυρή παρουσία Ελλήνων αγοραστών, οι οποίοι κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό τις πρώτες κατοικίες που βγήκαν στην αγορά. Σήμερα, ωστόσο, η τάση είναι σαφής. Η ζήτηση έρχεται από όλον τον κόσμο, όπως τόνισε ο κ. Μουλάς, με τους Αμερικανούς και τους Αυστραλούς να δείχνουν διάθεση να δαπανήσουν περισσότερα, ενώ Ευρωπαίοι και κάτοικοι της Μέσης Ανατολής βλέπουν την επένδυση ως μακροπρόθεσμη.

Η ανάπλαση του Ελληνικού αναμένεται να προσφέρει συνολικά 10.000 κατοικίες σε όλες τις φάσεις του έργου. Με το 93% των διαθέσιμων να έχει ήδη πουληθεί ή δεσμευθεί, είναι φανερό ότι το project δεν αποτελεί μόνο ένα μεγάλο έργο για την Αθήνα, αλλά και ένα διεθνές case study για το πώς μια αναβάθμιση πόλης μπορεί να προσελκύσει παγκόσμιο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Όπως έχει ανακοινωθεί, έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του έργου αστικής ανάπλασης στο Ελληνικό, το μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής αλλάζει, καθώς η έκταση που καλυπτόταν από 70% τσιμέντο θα αποτελείται από 70% πράσινο, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Επιπλέον, όπως έχει ανακοινωθεί, ουσιαστικά θα είναι και τα οφέλη στο περιβάλλον από τη δημιουργία της νέας πόλης, καθώς θα ενσωματώνει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενεργειακών και υδάτινων πόρων κλπ).