ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas: Στρατηγικές επενδύσεις και νέος ρόλος για την Ελλάδα στο δίκτυο της πολυεθνικής

Σε τροχιά επενδύσεων και στρατηγικής αναδιάρθρωσης κινείται η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas, κλείνοντας το 2024 με θετικά οικονομικά αποτελέσματα και ισχυρή ρευστότητα, ενώ εισέρχεται στο 2025 με αναβαθμισμένο ρόλο στο δίκτυο της πολυεθνικής.

Η ελληνική θυγατρική του ομίλου Unilever αναλαμβάνει πλέον περιφερειακή ευθύνη για τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, επενδύει στην τοπική παραγωγή και προχωρά σε κινήσεις που ενισχύουν τη θέση της χώρας ως στρατηγικού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικότερα για τα οικονομικά αποτελέσματα, θετική και ανθεκτική παρέμεινε η πορεία της ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas το 2024, ενώ εισέρχεται στο 2025 με ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό. Παρά την οριακή πτώση 0,8% στον κύκλο εργασιών, που διαμορφώθηκε στα 376,6 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν στα 20,6 εκατ. ευρώ από 16,2 εκατ. ευρώ το 2023, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη σταθερή ρευστότητα, με μηδενικό δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα που ξεπερνούν τα 48 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα σε ρόλο περιφερειακού κόμβου

Το 2025 σηματοδοτεί μια νέα φάση για τη Unilever στην Ελλάδα, καθώς η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas αναλαμβάνει διευρυμένο περιφερειακό ρόλο στο πλαίσιο του νέου μοντέλου “One Unilever”, που τίθεται σε πλήρη εφαρμογή εντός του έτους. Με έδρα την Κηφισιά, η ελληνική θυγατρική αποκτά επιχειρησιακή ευθύνη για την Κύπρο, τα Βαλκάνια και τις Βαλτικές χώρες, αποτελώντας κεντρικό κόμβο διοίκησης και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή αναγνωρίζει την επιτυχημένη πολυετή παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά και τις ισχυρές επιδόσεις των brands της, από τα απορρυπαντικά Skip και Omo, έως τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας Dove και τα τρόφιμα Hellmann’s. Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο στόχος για το 2025 είναι «ακόμη μεγαλύτερη εγγύτητα στον καταναλωτή, ευελιξία στη λειτουργία και έμφαση στην καινοτομία».

Η επένδυση στον Ρέντη και η ελληνική παραγωγή Skip

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται ήδη σε πράξεις. Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα του Skip Wonder Wash, η Unilever επενδύει στην τοπική παραγωγή του προϊόντος στις εγκαταστάσεις της στον Ρέντη, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως παραγωγικού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον παγκόσμιο «Growth Action Plan» του ομίλου, που δίνει προτεραιότητα στις 30 πιο δυναμικές μάρκες, προάγοντας την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επένδυση στον Ρέντη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της τοπικής παρουσίας και της εξαγωγικής δυναμικής, καθώς η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas συνεχίζει να διατηρεί υποκαταστήματα παραγωγής και διανομής στον Πειραιά και να αναπτύσσει νέες συνεργασίες στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης.

Το μεγάλο project Verdi και η νέα εποχή στα παγωτά

Παράλληλα, η χρονιά σηματοδοτεί και μια σημαντική εταιρική αναδιάρθρωση, που αφορά στον διαχωρισμό της δραστηριότητας των παγωτών στο πλαίσιο του παγκόσμιου project Verdi. Από την 1η Ιουλίου 2025, η νέα εταιρεία Algida Ice Cream Company λειτουργεί αυτόνομα στην ελληνική αγορά, ενώ η μητρική εταιρεία «Magnum Ice Cream Company N.V.» αναμένεται να εισαχθεί έως το τέλος του έτους στα χρηματιστήρια Άμστερνταμ, Λονδίνου και Νέας Υόρκης.

Η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas έχει ολοκληρώσει τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ύψους 70,7 εκατ. ευρώ στην Algida ICC και έχει υπογράψει σύμβαση «μη γνωστοποιημένης αντιπροσωπείας», αναλαμβάνοντας για μεταβατική περίοδο έως το 2027 τη διανομή των προϊόντων παγωτού για λογαριασμό της νέας εταιρείας.

Σταθερές τιμές, αυξημένα μερίδια

Παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον και τις πληθωριστικές πιέσεις, η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas επέλεξε να διατηρήσει σταθερή εμπορική πολιτική, μειώνοντας τις μέσες τιμές στα ράφια. Σύμφωνα με στοιχεία Nielsen, το 2024 οι τιμές μειώθηκαν έως και -9% σε βασικές κατηγορίες όπως τα απορρυπαντικά, ενώ το 2025 συνεχίστηκε η τάση αποκλιμάκωσης, με μείωση -7% στα τρόφιμα και -5,6% στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Η στρατηγική αυτή οδήγησε σε ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% έναντι του 2023. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διένειμε μέρισμα 14,7 εκατ. ευρώ στους μετόχους, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τον όμιλο Unilever και την τοπική αγορά.

Προοπτικές για το 2025

Το ισχυρό ταμειακό υπόβαθρο, που ενισχύθηκε και από έσοδα της πώλησης του κλάδου παγωτού, διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένονται ουσιαστικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία και τα αποτελέσματα. Στο επίκεντρο της στρατηγικής για το 2025 παραμένουν η καινοτομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των «brands με σκοπό» που, όπως τονίζεται, «αναπτύσσονται δύο φορές ταχύτερα από τον μέσο όρο».