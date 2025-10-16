Edison για ΟΠΑΠ - Allwyn: To deal φέρνει εκρηκτική ανάπτυξη και επέκταση

Η συγχώνευση του ΟΠΑΠ με την Allwyn προσφέρει στον ΟΠΑΠ σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα και ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς αποκτά πρόσβαση σε άλλες γεωγραφικές αγορές με υψηλότερη ανάπτυξη και σε νέες κατηγορίες τυχερών παιχνιδιών.

Εκεί καταλήγει η Edison, υπενθυμίζοντας ότι η διοίκηση πιστεύει ότι η συγχώνευση θα ενισχύσει όλους τους εμπορικούς πυλώνες που είναι απαραίτητοι για να ανταγωνιστεί με επιτυχία στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών, σε κλίμακα, ηγεσία στον ψηφιακό τομέα, τεχνολογία και περιεχόμενο ιδιοκτησίας.

Αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει στην μακροχρόνια ενοποίηση του τομέα. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση εκτιμά ότι η επενδυτική προοπτική ενισχύεται από τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα την ελκυστική πολιτική μερισμάτων.

Τι μέλλει γενέσθαι

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διοίκηση εκτιμά ότι η συγχώνευση θα ενισχύσει την προσαρμοσμένη ανάπτυξη του EBITDA του ΟΠΑΠ για τα έτη 2024-2026, ανεβάζοντας τη σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά, από χαμηλά μονοψήφια ποσοστά που εκτιμούσε προηγουμένως.

Αυτή η εκτίμηση δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν συνέργειες που μπορεί να προκύψουν από τη συγχώνευση. Η διοίκηση θεωρεί ότι αυτή η εκτίμηση μπορεί να είναι συντηρητική, καθώς η στρατηγική της είναι να μειώσει την εξάρτηση του ομίλου από εξωτερική τεχνολογία και περιεχόμενο και να ενισχύσει τις ικανότητες εσωτερικής ανάπτυξης.

Η προτεινόμενη συναλλαγή θα φέρει την Allwyn στο χρηματιστήριο, καθώς ο νέος όμιλος θα διατηρήσει τον τίτλο του ΟΠΑΠ στην Αθήνα. Μετά την ολοκλήρωση, η εταιρεία θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή σε άλλο μεγάλο χρηματιστήριο, πιθανότατα στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, γεγονός που θα ενισχύσει το ενδιαφέρον από νέους επενδυτές.

Ο βασικός παράγοντας στην επιλογή χρηματιστηρίου θα είναι η ρευστότητα, που είναι κρίσιμη για τη διοίκηση καθώς φιλοδοξεί να ενισχύσει την γεωγραφική και επιχειρηματική της έκθεση και, κατά συνέπεια, τις προοπτικές ανάπτυξης.

Διοίκηση και Μερίσματα

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν το 21,5% στον όμιλο, ο οποίος θα έχει αξία 16 δισ. ευρώ. Η αξία της Allwyn στο νέο σχήμα έχει λάβει τις σχετικές εκθέσεις από τις Morgan Stanley και Grant Thornton. Η αποτίμηση καθορίστηκε εφαρμόζοντας το πολλαπλασιαστή του προτεινόμενου EBITDA του ΟΠΑΠ για το 2026, χωρίς το όφελος της προπληρωμής του GGR, το οποίο λήγει με την λήξη της άδειας το 2030.

Η διοίκηση προτείνει να διατηρηθεί η πολιτική μερισμάτων του ΟΠΑΠ, με ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026, με δυνατότητα για «scrip» (μετοχικό αντίτιμο). Ειδικά μερίσματα και επαναγορές μετοχών θα εξετάζονται ανάλογα με τις οργανικές και πιθανές ανόργανες επενδύσεις.

Προβλέψεις

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια, η συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, με τον ΟΠΑΠ να απολαμβάνει αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ παράλληλα διατηρεί την ελκυστική πολιτική μερισμάτων που έχει καθιερώσει, καταλήγει η Edison.