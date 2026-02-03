ΕΑΣ - CSG: Ολοκληρώθηκε η σύσταση της Hellenic Ammunition A.E.

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της σύστασης της Hellenic Ammunition A.E., της νέας εταιρείας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τον διεθνή αμυντικό όμιλο Czechoslovak Group (CSG), μέσω της θυγατρικής του MSM.

Αντικείμενο της Hellenic Ammunition A.E. είναι η παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος, με αξιοποίηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων των ΕΑΣ στο Λαύριο και σύγχρονης τεχνογνωσίας, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής.

Η επένδυση υλοποιείται χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο, προβλέπει σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια και εντάσσεται στη στρατηγική ανασυγκρότησης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καλύπτοντας εθνικές ανάγκες και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αμυντική αλυσίδα εφοδιασμού.

Σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας για την επαναφορά κρίσιμων παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής και σε συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, επισημαίνει:

«Η σύσταση της Hellenic Ammunition A.E. αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης των ΕΑΣ και την αποκατάσταση κρίσιμων δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για την παραγωγική αυτάρκεια της Ελλάδας σε πρώτες ύλες και κρίσιμα προϊόντα, τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, προς όφελος της εθνικής άμυνας, της πατρίδας και της οικονομίας.»