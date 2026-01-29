ΕΑΒ: Ολοκληρώθηκε από την TÜV NORD Ελλάδας η Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος

Η TÜV NORD Ελλάδας, διεθνώς αναγνωρισμένος και ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης και επιθεώρησης, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της επαλήθευσης της Έκθεσης Απογραφής Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Inventory Report) της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο οργάνωσης, τεχνικής επάρκειας και θεσμικής ωριμότητας της εταιρείας σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η απογραφή και ποσοτικοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14064-1:2018. Η διαδικασία ανέδειξε τη συστηματική προσέγγιση της ΕΑΒ Α.Ε. στην καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, καθώς και τη δέσμευσή της στην υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας στον απαιτητικό κλάδο της αεροπορικής βιομηχανίας.

Η Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος εκπονήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 19 του Ν.4936 (ΦΕΚ 105Α/27-05-2022), ενώ η ανεξάρτητη επαλήθευσή της από την TÜV NORD Ελλάδας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-3:2019, επιβεβαίωσε την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνέπεια των δηλωθέντων δεδομένων. Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την υπεύθυνη λειτουργία της ΕΑΒ Α.Ε. και την προσήλωσή της στη διαφάνεια και την αξιόπιστη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας, εκδόθηκε η Δήλωση Επαλήθευσης της Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος (Verification Statement of the Carbon Footprint Report – No.TH-EKN-0176), επισφραγίζοντας την ουσιαστική πρόοδο της ΕΑΒ Α.Ε. στον τομέα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η TÜV NORD Ελλάδας αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ΕΑΒ Α.Ε., καθώς ενισχύει τη στρατηγική της πορεία προς τη συστηματική παρακολούθηση, τη βελτιστοποίηση και τη σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΑΒ Α.Ε. ως σύγχρονου, αξιόπιστου και κοινωνικά υπεύθυνου βιομηχανικού οργανισμού, που ανταποκρίνεται ενεργά στις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.