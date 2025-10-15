ΔΣ ΕΧΑΕ: Στηρίζουμε την πρόταση εξαγοράς, είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων

Την ομόφωνη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση για την εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext αποφάσισε το ΔΣ της εταιρείας καθώς όπως αναφέρει είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της.

Αναφέρει μεταξύ άλλων πως το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου.

Αναλυτικά η αιτιολογική του γνώμη αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με γνώμονα την προσήλωση στις αρχές της διαφύλαξης και της προαγωγής των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της, και βασιζόμενο στο περιεχόμενο του εγκριθέντος Πληροφοριακού Δελτίου του Προτείνοντος, κατέληξε ομόφωνα:

α) να εκφράσει τη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας και των Μετόχων της, καθώς και

β) να συνδράμει τον Προτείνοντα κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων διότι : Α. Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα συμφέροντα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.



Β. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση στους χώρους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας και στα συμφέροντα των εργαζομένων της Εταιρείας.

Γ. Το προσφερθέν από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα για την αγορά, στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, είναι δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης για τους κατόχους των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης. Οι ανωτέρω διατυπωθείσες εκτιμήσεις αποτελούν μια γενική αξιολόγηση των όρων της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασης της στην λειτουργία της Εταιρείας και της επάρκειας του προσφερόμενου ανταλλάγματος και δεν επέχουν θέση παρότρυνσης, σύστασης ή συμβουλής προς τους μετόχους της Εταιρείας περί αποδοχής ή μη της υποβληθείσας Δημόσιας Πρότασης.

Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του Νόμου, υποβάλλεται μαζί με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στην ΕΚ και στον Προτείνοντα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Νόμου, γνωστοποιείται στους εργαζόμενους της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Νόμου 12 και δημοσιεύεται, μαζί με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου. Η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, μαζί με την παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης».

