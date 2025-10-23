THE DOLLI Bag: Η νέα συλλεκτική δημιουργία της Marina Raphael και του THE DOLLI

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια Marina Raphael συνεργάζεται με το εμβληματικό ξενοδοχείο THE DOLLI σε μια μοναδική δημιουργική πρωτοβουλία που αποδίδει φόρο τιμής στην Αθήνα — την πόλη που αποτελεί κοινή τους έμπνευση και τόπο καταγωγής.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η THE DOLLI Bag, μία συλλεκτική δημιουργία που αποτυπώνει την αέναη ενέργεια της αρχαίας πόλης και τη σύγχρονη πνοή της. Περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ, η τσάντα αυτή αποτελεί ύμνο στην τέχνη, την παράδοση και τη διαχρονική γοητεία της Αθήνας μέσα από μία φρέσκια ματιά.

Το THE DOLLI, «κόσμημα» του Ομίλου Grecotel Hotels & Resorts, δεσπόζει στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη.

Στεγασμένο σε ένα επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο του 1925, το ξενοδοχείο έχει ανακαινιστεί με απαράμιλλη κομψότητα, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική του κληρονομιά. Με μια εξαιρετική συλλογή έργων τέχνης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σπάνια και μυθικά έργα των Pablo Picasso και Jean Cocteau, σε διάλογο με σύγχρονους δημιουργούς όπως οι Les Lalanne και Gaetano Pesce, καθώς και χώρους υψηλής αισθητικής, το THE DOLLI αποτελεί σημείο αναφοράς για την κομψότητα, την τέχνη και τη διακριτική πολυτέλεια. Το περίφημο rooftop του ξενοδοχείου με θέα 360° στην Ακρόπολη και το εστιατόριο DOLLI·S Rooftop Restaurant & Bar έχουν ήδη κατακτήσει διεθνή αναγνώριση.

Το ξενοδοχείο έχει τιμηθεί ως «Το Ομορφότερο Ξενοδοχείο του Κόσμου» στα Prix Versailles 2024, καθώς και ως «Καλύτερο Ξενοδοχείο στην Ελλάδα» από το Condé Nast Traveller, ενώ έχει αποσπάσει δύο Χρυσά κλειδιά από τον Παγκόσμιο Οδηγό Michelin, διάκριση που το κατατάσσει ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου και επιβεβαιώνει τη φήμη του ως εμβληματικό προορισμό φιλοξενίας.

Με αυτό το πάθος για το design βαθιά ριζωμένο στη φιλοσοφία του, το THE DOLLI ενώνει τις δυνάμεις του με μία από τις πιο ταλαντούχες σχεδιάστριες αξεσουάρ της εποχής μας.

Η ελληνοαυστριακή Marina Raphael, έκτη γενιά της οικογένειας Swarovski, έχει καθιερωθεί διεθνώς για την καινοτόμο ματιά της στο design τσαντών. Μέσα από το ομώνυμο luxury brand της, όπου η αρχιτεκτονική, η καινοτομία και η χειροποίητη δεξιοτεχνία συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργεί σύγχρονα αντικείμενα-κειμήλια που ενσαρκώνουν την πολυτέλεια του σήμερα.

Παραμένοντας Creative Director του brand της και Artistic & Design Director of Handbags στον οίκο ELIE SAAB, έχει συμπεριληφθεί στη λίστα Forbes 30 Under 30 Europe, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στον χώρο της διεθνούς μόδας.

Η έμπνευση πίσω από την THE DOLLI Bag

Η THE DOLLI Bag γεννήθηκε με την Αθήνα στο DNA της — ένα καλοκαιρινό βράδυ, καθώς η Marina βρισκόταν στη βεράντα του ξενοδοχείου μαζί με την παιδική της φίλη Οδύσσια Σηφουνάκη- Δασκαλαντωνάκη, τρίτη γενιά του Ομίλου Grecotel.

Μια συζήτηση γεννήθηκε για το πώς θα μπορούσαν να αποδώσουν, μέσα από το design, ένα φόρο τιμής στην αρχαιότερη και πιο ζωντανή πόλη του κόσμου.

Η Marina Raphael, γνωστή για τις γεωμετρικές, αρχιτεκτονικές της γραμμές, εμπνεύστηκε από την αρμονία και τις αναλογίες της ελληνικής αρχιτεκτονικής, δημιουργώντας μία τσάντα που ισορροπεί ανάμεσα στη νεοκλασική μεγαλοπρέπεια και τον σύγχρονο μινιμαλισμό.

«Η δημιουργία της THE DOLLI Bag ήταν μια ευκαιρία να μεταφράσω την αγάπη μου για την Αθήνα και τη μοναδική της ενέργεια σε ένα σχέδιο. Η αρχιτεκτονική βρίσκεται στον πυρήνα του brand μου και αυτή η συνεργασία μου επέτρεψε να εκφράσω μέσα από το design την ουσία της πόλης που με εμπνέει κάθε μέρα», αναφέρει η Marina Raphael.

«Η συνεργασία αυτή με τη φίλη μου, Marina, έρχεται σε μία χρονιά ορόσημο για την Grecotel, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας. Η THE DOLLI Bag εκφράζει την ψυχή του ξενοδοχείου μας – τη διαχρονική γοητεία και το μύθο της Αθήνας μέσα από το βλέμμα της σύγχρονης γυναίκας», δηλώνει η Οδύσσια Σηφουνάκη Δασκαλαντωνάκη, Executive Director της Grecotel.

Η THE DOLLI Bag αποτυπώνει την υπογραφή της Marina Raphael μέσα από την ισορροπία αντιθέσεων.

Ένα γυαλιστερό plexiglass χερούλι, στιβαρό και αρχιτεκτονικό, συνδυάζεται με ένα απαλό, καπιτονέ σώμα από nappa δέρμα, όπου το μονόγραμμα του ξενοδοχείου THE DOLLI αποτυπώνεται ως ανάγλυφο γεωμετρικό μοτίβο, εμπνευσμένο από τη νεοκλασική πρόσοψη και τα ασπρόμαυρα μαρμάρινα δάπεδα του ξενοδοχείου.

Ευρύχωρη με εσωτερικές θήκες, η τσάντα ενσαρκώνει την έννοια της «λειτουργικής ομορφιάς» — ιδανική για τις βόλτες στα ιστορικά στενά της πόλης.

Η THE DOLLI Bag δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά ένα σύμβολο της αθηναϊκής κομψότητας και της σύγχρονης γυναικείας δύναμης. Μια δημιουργία που υμνεί την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και την αναδεικνύει μέσα από τον φακό της σύγχρονης πολυτέλειας.

Η THE DOLLI Bag διατίθεται αποκλειστικά στο thedolli.com/shop.