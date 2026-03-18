Ο Όμιλος Διβάνη (Divani Collection Hotels) διοργανώνει και φέτος τα Divani Talent Days, προσκαλώντας επαγγελματίες του τουρισμού και της φιλοξενίας – αλλά και όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την πορεία τους στον κλάδο – να γνωρίσουν από κοντά τον πιο ιστορικό ξενοδοχειακό Όμιλο της Ελλάδας.

Με κεντρικό μήνυμα “Be Seen. Be Heard. Be Part of a Legacy.”, τα Divani Talent Days δίνουν την ευκαιρία στους υποψηφίους να συστηθούν και να συνομιλήσουν με στελέχη του Ομίλου, καθώς και να ανακαλύψουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρονται σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα επαγγελματικής εμπειρίας, όπως το Front Office, το Service, το Housekeeping, η διεύθυνση των ξενοδοχείων ή διοικητικά τμήματα των Divani Collection Hotels.

Μέσα από τις επαφές τους, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου Διβάνη, τη φιλοσοφία, τις αξίες και τη στρατηγική του για το μέλλον, αλλά και για τις δυνατότητες εξέλιξης που προσφέρει στους τομείς όπου επιθυμούν να απασχοληθούν, στο δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο της φιλοξενίας.

Τα Talent Days θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Divani Caravel, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Divani Collection Hotels | Contacts & Reservations ή με email στο [email protected].