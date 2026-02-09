Το διπλό χτύπημα της Real Consulting, τι σηματοδοτεί η είσοδος των νέων μετόχων

Σε διπλό deal, έξι μήνες μετά την μετάταξή της στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, προχώρησε η Real Consulting, ανακοινώνοντας την είσοδο ισχυρών επιχειρηματιών στο μετοχικό της κεφάλαιο και προχωρώντας στην εξαγορά του 100% της OTS.

Γιάννης Βαρδινογιάννης, Σωκράτης Κόκκαλης, Δημήτρης Θεοδωρίδης και Μιλτιάδης Μαρινάκης, αποκτούν το 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου της με περίπου 33 εκατ. ευρώ, από τον βασικό μέτοχο Νίκο Β. Βαρδινογιάννη.

Ειδικότερα, η βασική μέτοχος Οne Dealer Holdings συμφερόντων του Νίκου Β. Βαρδινογιάννη προχωρά σε πώληση μετοχών συνολικού ποσοστού 32,56% στους Ομίλους, Intracom, Μοtor Oil,Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδης και Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη και άλλων.

Η πώληση αφορά συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή.

Την ίδια στιγμή με ένα σύνθετο αρχιτεκτονικά deal η εισηγμένη προχωρά στην εξαγορά της OTS, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και παραίτησης των παλαιών μετόχων της Real Consulting.

Ειδικότερα, η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Real Consulting, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS.

H συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών, θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Real Consultingη οποία θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασισθεί μεταξύ άλλων, η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της RC, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5.10 η κάθε μία.

Η σημειολογία του deal

Η αλλαγή στην μετοχική σύνθεση της Real Consulting, δημιουργεί ένα νέο δυναμικό όχημα με ισχυρή παρουσία στους τομείς του λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ισχυρούς μετόχους.

Από την άλλη οι διοικητικές ομάδες των δύο εταιρειών υπό τους Διονυσία Άννα Καρατζά και Διονύσιο Αθανασάκο της Real Consulting και τον CEO της OTS Σπύρο Παμπουκίδη θα συνεχίσουν να ηγούνται της προσπάθειας για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.

Η νέα Real Consulting, εξαγοράζοντας το 100% της OTS, θα απασχολεί πλέον περίπου 550 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης και θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών σε πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα των δύο εταιρειών, όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις για τα οικονομικά στοιχεία τους κατά την τελευταία οικονομική χρήση του 2025, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είναι της τάξης των 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία.

Για το 2026, εκτιμάται ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.

Ποια είναι η OTS

Η Open Technology Services , με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στην Αθήνα και τα Τρίκαλα, δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού από το 1993 και εξυπηρετεί φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με εστίαση στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.

Η OTS απασχολεί 240 εργαζομένους και διαθέτει τρία γραφεία στην Ελλάδα και διαθέτει περισσότερες από 700 εγκαταστάσεις συστημάτων και εξυπηρετεί πάνω από 100.000 χρήστες.

