ΔΙΑΣ: Νέο ιστορικό υψηλό σε όγκο και αξία συναλλαγών το 2025 – Το IRIS διπλασιάζει τα ημερήσια όρια

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 540,4 εκατομμύρια συναλλαγές, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με την αξία τους να ανέρχεται στα €544,4 δισ., καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Σημειωτέον, ότι αύριο ξεκινάει ο διπλασιασμός των ημερήσιων ορίων για το IRIS P2P και P2Pro.

Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να μεταφέρουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως τόσο προς ιδιώτες, όσο και προς επαγγελματίες, ενισχύοντας την ευελιξία των άμεσων πληρωμών στην προσωπική και επαγγελματική καθημερινότητα.

Η εξέλιξη των ψηφιακών πληρωμών

Το 2025 δεν ήταν απλώς μια ακόμη χρονιά ανόδου για τις ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα, καθώς η ταχύτητα, η κλίμακα και η καθημερινή χρήση τους κατέστησαν σαφές ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας έχει περάσει σε μια νέα φάση ωριμότητας.

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρέθηκε η ΔΙΑΣ, καθώς μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η συνολική αξία τους έφτασε τα 544,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό. Πίσω από αυτούς τους όγκους δεν βρίσκονται μόνο μεγάλες διατραπεζικές ροές, αλλά και εκατομμύρια καθημερινές πληρωμές ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Μάλιστα από το σύνολο των συναλλαγών, 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας €10,9 δισ., αφορούν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

Η καθημερινότητα σε αριθμούς-ρεκόρ

Σε μέσο όρο, το σύστημα διαχειρίστηκε 2,2 εκατομμύρια συναλλαγές ημερησίως, αξίας επίσης 2,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία της ανθεκτικότητας της υποδομής ήρθε στις 24 Νοεμβρίου 2025, όταν καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ έξι εκατομμυρίων συναλλαγών, συνολικής αξίας 3,5 δισ. ευρώ. Ένα ορόσημο που επιβεβαίωσε ότι το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί σε αιχμές ζήτησης χωρίς εκπτώσεις στην ταχύτητα και την ασφάλεια.

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ Α.Ε. δήλωσε: «Το 2025 ανέδειξε ότι οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη - τη διαμορφώνουν. Την περίοδο 2020-2025, ο όγκος συναλλαγών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ αυξανόταν με ετήσιο σύνθετο ρυθμό (CAGR) 13%, σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνει την επιτυχία των πολιτικών ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των άμεσων πληρωμών. Υπογραμμίζει παράλληλα τη δύναμη της συνεργασίας της ΔΙΑΣ με τις τράπεζες, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Πολιτεία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των κρίσιμων υποδομών πληρωμών ως επιταχυντών της οικονομικής δραστηριότητας. Οι άμεσες πληρωμές εξελίσσονται σε καθολικές υπηρεσίες καθημερινών συναλλαγών για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη στη χώρα.»

Οι άμεσες πληρωμές γίνονται κανόνας

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά καμπής για τις άμεσες πληρωμές, οι οποίες εξελίσσονται πλέον σε καθολικό μέσο συναλλαγών. Πραγματοποιήθηκαν 122,1 εκατομμύρια instant payments, αυξημένες κατά 72,8% σε σχέση με το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 27% των συνολικών μεταφορών πίστωσης. Τον Δεκέμβριο καταγράφηκε ιστορικό υψηλό με 15,4 εκατομμύρια άμεσες πληρωμές, ενώ το σύστημα έφτασε να επεξεργάζεται έως και 235 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο σε περιόδους αιχμής.

Στην καρδιά αυτής της έκρηξης βρίσκεται το IRIS, το οποίο έχει περάσει από το στάδιο της καινοτομίας σε αυτό της καθημερινής συνήθειας. Το IRIS P2P κατέγραψε 111,4 εκατομμύρια συναλλαγές, σημειώνοντας αύξηση 90%, με περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

Παράλληλα, το IRIS P2Pro γνώρισε εντυπωσιακή διείσδυση στον επαγγελματικό κόσμο, με 583.445 επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις να το χρησιμοποιούν και τις συναλλαγές να αυξάνονται σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το 2024.

Το IRIS Commerce ενίσχυσε περαιτέρω το αποτύπωμά του στο λιανεμπόριο, με αύξηση συναλλαγών άνω του 70% και παρουσία σε περίπου 1,2 εκατομμύρια POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα, γεφυρώνοντας το φυσικό και το ψηφιακό εμπόριο.

Το επόμενο βήμα ωρίμανσης

Ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη των χρηστών, η ΔΙΑΣ προχωρά από τις 15 Ιανουαρίου 2026 στον διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων για το IRIS P2P και P2Pro. Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να μεταφέρουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως τόσο προς ιδιώτες όσο και προς επαγγελματίες, ενισχύοντας την ευελιξία των άμεσων πληρωμών στην προσωπική και επαγγελματική καθημερινότητα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι πέρα από τα instant payments, το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ παρουσίασε το 2025 ευρεία ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των διατραπεζικών υπηρεσιών. Πάγιες εντολές και πληρωμές RF/QR συγκέντρωσαν πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού όγκου συναλλαγών, ενώ οι διατραπεζικές συναλλαγές ΑΤΜ αυξήθηκαν κατά 27,7%, υπογραμμίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του οικοσυστήματος.