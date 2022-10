ΔΕΣΦΑ: Εγκαινίασε το νέο σταθμό LNG Truck Loading στη Ρεβυθούσα

Μια ακόμα ενεργειακή υποδομή εγκαινίασε ο ΔΕΣΦΑ, αναβαθμίζοντας περαιτέρω το ενεργειακό προφίλ της χώρας. Πρόκειται για τον νέο Σταθμό LNG Truck Loading στη Ρεβυθούσα, ο οποίος προσφέρει μια ευέλικτη λύση για την οδική μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ενέργειας, προσομοιώνοντας έναν εικονικό αγωγό, σε περιοχές και χρήστες εκτός του δικτύου, μέσω της φόρτωσης ειδικά σχεδιασμένων φορτηγών με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής καθίσταται δυνατή η τροφοδοσία βιομηχανικών καταναλωτών, σταθμών ανεφοδιασμού οχημάτων που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο, καθώς και οικιακών και εμπορικών καταναλωτών σε περιοχές που δεν συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ, με σημαντικά οφέλη.

Ο Σταθμός LNG Truck Loading στη Ρεβυθούσα συνιστά την πρώτη ανάλογη εγκατάσταση στη Nοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας την Ελλάδα κόμβο ανεφοδιασμού και διανομής για την ευρύτερη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, παρέχοντας τη δυνατότητα ανεφοδιασμού και σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, που δεν διαθέτουν υποδομές ΥΦΑ μεγάλης κλίμακας.

Τα εγκαίνια του νέου Σταθμού LNG Truck Loading πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στη Ρεβυθούσα, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Rasmussen Carsten, Head of Unit G3 for Greece and Cyprus, DG REGIO και της CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli.

Το έργο του Σταθμού LNG Truck Loading στη Ρεβυθούσα, συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. έχει συγχρηματοδοτηθεί με ποσό 3,16 εκατ. από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», καθώς και μέσω του Προγράμματος POSEIDON MED II.

Η νέα εγκατάσταση αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας Small-Scale LNG στην Ελλάδα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ πρόκειται επίσης να κατασκευάσει και προβλήτα Small-Scale LNG που θα επιτρέψει και τον ανεφοδιασμό πλοίων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το LNG, καθώς την τροφοδοσία δορυφορικών σταθμών LNG.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σημείωσε: «Σήμερα είναι μία πολύ μεγάλη ημέρα για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και αυτοτέλειας της χώρας μας.

Μία πρωτοβουλία που παίρνει ο ΔΕΣΦΑ με απόλυτη στήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης, μία πρωτοβουλία που φέρνει τη χώρα μας σε πολύ καλύτερο σημείο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες σε επίπεδο ενεργειακής αυτονομίας, σε μία περίοδο μάλιστα που εκτός από τους πρωτοβουλίες που λαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση η ελληνική ναυτιλία, περισσότερο από ποτέ, κυρίως χάρη στη διορατικότητα της Ελληνικής πλοιοκτησίας, αυτή τη στιγμή ελέγχει το 25% σε παγκόσμιο επίπεδο, των LNG carriers.

Καλωσορίζουμε ως Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής τα εγκαίνια του νέου σταθμού μεταφόρτωσης, ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά και την ενεργειακή αυτονομία, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της νοτιανατολικής Ευρώπης, θα δώσει τη δυνατότητα για νέες χρήσεις του φυσικού αερίου σε νέες εφαρμογές και θα αναβαθμίσει τον ρόλο της χώρας μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Ο Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων LNG αποτελεί ένα μικρό μεν αλλά πολύ κρίσιμο έργο εφοδιαστική αλυσίδα του LNG στην χώρα μας. Το Υπουργειο Ανάπτυξης και Επενδύσεων χρηματοδοτεί αυτό το έργο με περίπου 3 εκ ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-20. Όπως επίσης χρηματοδοτεί και αλλά έργα υποδομών LNG και γενικότερα υποδομών ενέργειας προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ενέργειας για την οικονομία και την κοινωνία».

Ο Επικεφαλής του τμήματος Ελλάδος-Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Carsten Rasmussen, ανέφερε: «Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου προς τους Έλληνες πολίτες. Η αύξηση της χωρητικότητας LNG θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας στη συνολική μετάβαση σε λειτουργία μηδενικών εκπομπών. Θα ήθελα, τέλος, να συγχαρώ τον ΔΕΣΦΑ και τους υπεύθυνος του έργου για την έγκαιρη και αποτελεσματική επένδυση εν μέσω ενός απαιτητικού lockdown για τον COVID-19»

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, επεσήμανε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας τον Σταθμό LNG Τruck Loading, την πρώτη αντίστοιχη υποδομή στην περιφέρεια ΝΑ Ευρώπης, εκκινώντας μια ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας Small Scale LNG στην Ελλάδα, που μπορεί να φέρει την ενέργεια σε κάθε γωνιά της χώρας αλλά και στις γειτονικές χώρες. Ο ΔΕΣΦΑ συνεχίζει να επενδύει στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας, που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στην Ελλάδα -με το 43% της συνολικής ποσότητας φυσικού αερίου που εισάγει η χώρα να εισέρχεται από εδώ- και τη σημαντικότερη υποδομή εισαγωγής και αποθήκευσης LNG, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή».