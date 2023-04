Deloitte: Σημαντική διάκριση ως Best WorkplacesTM for Women Hellas 2023

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η Deloitte Ελλάδος καθώς αξιολογήθηκε ως Best WorkplaceTM for Women Hellas 2023. Η συγκεκριμένη διάκριση αποδεικνύει ότι οι γυναίκες εργαζόμενες αναγνωρίζουν και εκτιμούν την Deloitte, ξεχωρίζοντάς την για το εργασιακό περιβάλλον που τους προσφέρει. Η συμμετοχή της στη Λίστα Best WorkplacesTM προέκυψε μετά τη συμμετοχή της στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και την Πιστοποίησή της από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Πρόκειται για μια διάκριση που επιβεβαιώνει ότι πυρήνας της λειτουργίας της Deloitte είναι οι άνθρωποί της. Παράλληλα, αποδεικνύει πως μια εμπεδωμένη εταιρική κουλτούρα ισότητας σε συνδυασμό με στοχευμένες πολιτικές κι ενέργειες που παρέχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους, μπορούν να αναδείξουν τη γυναίκα, αποδίδοντάς της τον κομβικό ρόλο που της αναλογεί στο εργασιακό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διάκριση προέρχεται από ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζουν τη θέση της εταιρείας αφορούν στη συνολική απόδοση της εταιρείας όπως αποτυπώνεται στο ερωτηματολόγιο έρευνας εργασιακού κλίματος Trust Index™, και στις θετικές απαντήσεις των γυναικών στην έρευνα, συγκρινόμενες με το σύνολο του πληθυσμού της εταιρείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι απαντήσεις των εργαζομένων γυναικών σε επιμέρους ερωτήσεις που αφορούν την αντιμετώπιση των φύλων στην εταιρεία, τις ίσες αμοιβές, τη δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών, τη δυνατότητα λήψης άδειας όταν χρειάζεται, καθώς και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε σχετικά με τη σημαντική αυτή διάκριση:

«H πορεία της εταιρείας μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη και την ευημερία των ανθρώπων της. Υιοθετούμε για το σκοπό αυτό μια σειρά από πρακτικές που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους, δημιουργώντας έναν δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό χώρο.

Είμαστε υπερήφανοι που σήμερα το 43% των ανθρώπων μας είναι γυναίκες. Δεν μένουμε όμως σε αυτό. Μέσα από στοχευμένες δράσεις αλλά κι από εσωτερικές κοινότητες, όπως είναι μεταξύ άλλων το Her.net για τις γυναίκες στην τεχνολογία και το SheLeads που αφορά σε coaching και mentoring των γυναικών με στόχο την ανέλιξή τους σε θέσεις ευθύνης, επιδιώκουμε τη διαρκή ενδυνάμωση της θέσης τους. Ένας εργασιακός χώρος δίκαιος που προάγει την παροχή ίσων ευκαιριών για όλους είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της εταιρικής μας ατζέντας».