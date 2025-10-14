ΔΕΗ: Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο €775 εκατ. – Στόχος η αναχρηματοδότηση και η στήριξη βιώσιμων έργων

Σε μια στρατηγική κίνηση που συνδυάζει αναχρηματοδότηση και «πράσινη» ανάπτυξη, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εκδώσει μη εξασφαλισμένες ομολογίες πρώτης τάξης ύψους €775 εκατ. με λήξη το 2030.

Η νέα έκδοση στοχεύει αφενός στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρείας, αφετέρου στην ενίσχυση των δράσεων βιώσιμης μετάβασης που έχει θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για την αποπληρωμή των υφιστάμενων sustainability-linked ομολόγων της ΔΕΗ, επίσης ύψους €775 εκατ., τα οποία φέρουν κουπόνι 4,375% και λήγουν το 2026. Παράλληλα, θα καλυφθούν τα σχετικά κόστη της συναλλαγής, η οποία θα προχωρήσει ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις διεθνείς αγορές.

Η νέα ομολογιακή σειρά θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), με τη ΔΕΗ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιλογής και άλλου ευρωπαϊκού τόπου διαπραγμάτευσης. Το investor roadshow, δηλαδή η παρουσίαση της έκδοσης σε θεσμικούς επενδυτές, ξεκινά σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΔΕΗ αναμένεται να επιμηκύνει το προφίλ λήξεων του χρέους της, μεταφέροντας τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις από το 2026 στο 2030. Ταυτόχρονα, «κλειδώνει» κεφάλαια για επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας τη θέση της ως πρωταγωνιστή στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Παρότι η εταιρεία τονίζει ότι δεν υπάρχει διασφάλιση ως προς την ολοκλήρωση ή το τελικό ύψος της προσφοράς, η νέα έκδοση αποτελεί σαφές μήνυμα προς τις αγορές. Η ΔΕΗ συνεχίζει την πορεία εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της, με πυξίδα την πράσινη ενέργεια και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Το εμπροσθοβαρές επενδυτικό πλάνο

Σημαντική θέση στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου ΔΕΗ καταλαμβάνει η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής «κοιλάδας» στη Δυτική Μακεδονία, η οποία θα αποτελέσει κέντρο υποδομών αφιερωμένων στην παραγωγή και παροχή ενέργειας για τη λειτουργία μεγάλων data centers. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΗ για διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και αξιοποίηση της περιοχής ως κόμβου πράσινης τεχνολογίας.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 5,75 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πλέγμα έργων ηλεκτροπαραγωγής από διαφορετικές πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, το πλάνο προβλέπει την εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 350 MW, φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,3 GW, καθώς και συστοιχιών μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 300 MW. Παράλληλα, εντάσσονται στο έργο δύο αντλησιοταμιευτικά συστήματα με δυναμικότητα 320 MW και 240 MW, τα οποία θα συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του δικτύου και στη σταθερή τροφοδοσία των μελλοντικών εγκαταστάσεων.

Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο κατέχει η δημιουργία ενός data center ισχύος 300 MW, το οποίο θα λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και αξιοπιστίας. Το κέντρο δεδομένων θα μπορεί να φιλοξενεί μεγάλης κλίμακας υπολογιστικές και αποθηκευτικές υποδομές, αποτελώντας κρίσιμο πυλώνα για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα.

Σε δεύτερη φάση, και εφόσον η ζήτηση το δικαιολογεί, η ΔΕΗ σχεδιάζει την αναβάθμιση του data center σε “giga center”, με ισχύ που μπορεί να φτάσει έως και 1 GW. Η εξέλιξη αυτή θα το κατατάξει ανάμεσα στα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας και ενεργειακής καινοτομίας.

Η επένδυση στη «κοιλάδα των data centers» δεν στοχεύει μόνο στην ενεργειακή επάρκεια των υποδομών πληροφορικής, αλλά και στην αναζωογόνηση της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, που συνδυάζει την πράσινη ενέργεια με την ψηφιακή μετάβαση.

Διεθνείς Συντονιστές

Τη διάθεση των ομολόγων συντονίζουν διεθνείς χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί – Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe – με τη στήριξη μεγάλου σχήματος ξένων και ελληνικών τραπεζών που συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Το «πράσινο» αποτύπωμα της έκδοσης αποτελεί βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ΔΕΗ προτίθεται να διαθέσει ποσό ισοδύναμο με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση επιλέξιμων έργων πράσινης ενέργειας, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Green Financing Framework της εταιρείας. Πρόκειται για έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, την απολιγνιτοποίηση και την ενεργειακή απόδοση, τομείς που αποτελούν τον πυρήνα του σχεδίου μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση απευθύνεται αποκλειστικά σε μη Αμερικανούς επενδυτές, σύμφωνα με το Regulation S, και δεν αποτελεί δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό δεν έχει κατατεθεί ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παρόμοιοι περιορισμοί ισχύουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η έκδοση απευθύνεται μόνο σε «σχετικά πρόσωπα» βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.