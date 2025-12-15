ΔΕΗ: Στα 23,7 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Pantelakis - Βλέπει EBITDA 2,9 δισ. το 2028

Στα 23,70 ευρώ από 17,80 ευρώ αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ η Pantelakis Securities, διατηρώντας τη σύσταση buy, σημειώνοντας ότι η εταιρεία υλοποιεί τους στόχους της για την κερδοφορία και την πράσινη μετάβαση και ότι όσο αυξάνεται το πράσινο χαρτοφυλάκιο θα αυξάνεται η αποτίμησή της.

Αναφέρεται επίσης στο καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ, το οποίο παρέχει φυσική προστασία, στη δραστηριοποίηση της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή και τη long position που έχει σε πελάτες, το οποίο λειτουργεί ως «άγκυρα» για την αύξηση της δυναμικότητας σε ΑΠΕ. Ειδική αναφορά κάνει σε μία πιθανή υλοποίηση του Data Center, η οποία θα γίνει πιθανότατα δεκτή με ενθουσιασμό από την αγορά, όπως αναφέρει.

Στα 2,9 δισ. τα EBITDA το 2028

H χρηματιστηριακή αναφέρει ότι η καθετοποιημένη λειτουργία της και η περιφερειακή παρουσία της αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα της ΔΕΗ, προβλέποντας ότι τα κέρδη EBITDA θα φτάσουν τα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12% στην τετραετία.

Ακόμη και αν είναι ήπια τα αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο του 2025, η ΔΕΗ θα ξεπεράσει τις προβλέψεις για καθαρά EBITDA/καθαρά έσοδα ύψους 2,0/0,4 δισ. ευρώ, σημειώνει, προσθέτοντας ότι ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, έχει αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι μπορεί να αποδώσει καλά υπό ακραίες συνθήκες όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας και σε αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον.

«Με άλλα λόγια, το κάθετα ολοκληρωμένο μοντέλο της παρέχει μια φυσική αντιστάθμιση που εξομαλύνει τη μεταβλητότητα, η καθαρή long supply posotion λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενώ η περιφερειακή της παρουσία (κατά μήκος του αναδυόμενου ενεργειακού διαδρόμου των Βαλκανίων/Νοτιοανατολικής Ευρώπης) αποφέρει συνέργειες και δυνατότητες για την αξιοποίηση πολύτιμων διασυνοριακών ευκαιριών», σημειώνει η Pantelakis.

Συνεχίζεται ο πράσινος μετασχηματισμός

Ταυτόχρονα, προσθέτει, η ΔΕΗ συνεχίζει να υλοποιεί το μετασχηματισμό της σε μία πιο καθαρή, πιο κερδοφόρα και με λιγότερη μεταβλητότητα εταιρεία κοινής ωφέλειας. Από τη σχεδιασθείσα προσθήκη παραγωγικής δυναμικότητας 6,3 GW την περίοδο 2026-28, πάνω από το 60% (τα 3,9 GW) είναι υπό κατασκευή/έτοιμες για κατασκευή, μεώνοντας τους κινδύνους υλοποίησης.

Συνολικά, βλέπει τα EBITDA να αυξάνονται σε 2,9 δισ. ευρώ το 2028, μόλις λίγο κάτω από τις προβλέψεις, με τις ΑΠΕ και τα δίκτυα να αντιπροσωπεύουν συνολικά το 70% του συνόλου, αντανακλώντας το συνολικό μερίδιό τους 70% στις κεφαλαιουχικές δαπάνες 2026-28.

Επιπλέον, με το χρέος σε άνετα επίπεδα (≤3,5x καθαρό χρέος/EBITDA), η ΔΕΗ θα μπορούσε να αυξήσει τις αποδόσεις των μερισμάτων, που αποτελούν πάντα βασικό πόλο έλξης για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Το Data Center

Η Pantelakis σημειώνει ότι η ΔΕΗ θα μπορούσε να προχωρήσει με ένα Data Center δυναμικότητας 300MW (παρέχοντας γη, κτίρια και ενέργεια, αλλά όχι servers) εάν εξασφαλίσει μια σταθερή δέσμευση από έναν παγκόσμιο hyperscaler.

Με την τελική απόφαση για το έργο να είναι απίθανο να ληφθεί, όπως εκτιμά, πριν από τα τέλη του 2026, δεν περιλαμβάνεται στις εκτιμήσεις της προς το παρόν. «Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα τύχει θετικής υποδοχής από την αγορά, παρά την προσωρινή επιβάρυνση του ισολογισμού, καθώς αποφεύγει τις συνήθεις παγίδες των απαραίτητων αναβαθμίσεων του δικτύου», σημειώνει.



