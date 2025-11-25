ΔΕΗ: Νέα τιμή-στόχο στα 20,5 ευρώ δίνει η Goldman Sachs - Διψήφια η αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών έως το 2028

Νέα, αναβαθμισμένη τιμή-στόχο στα 20,5 ευρώ από 18 προηγουμένως, δίνει για τη μετοχή της ΔΕΗ η Goldman Sachs στην τελευταία έκθεσή της, δίνοντας παράλληλα σύσταση για αγορά.

Το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2028 προβλέπει οργανικές επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ, με περίπου το 85% να κατευθύνεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα ηλεκτρισμού και ευέλικτη παραγωγή (FlexGen).

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να τροφοδοτήσουν διψήφια αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών έως το 2028, τοποθετώντας τη ΔΕΗ στα ανώτερα επίπεδα του κλάδου.

Για το 2025, αναμένονται EBITDA της τάξης των 2,069 δισ. ευρώ, για το 2026 αναμένονται 2,327 δισ., για το 2027, EBITDA 2,523 δισ. και για το 2028, τα EBITDA προβλέπεται ότι θα φτάσουν 2,718 δισ. Το 2029, το ποσό αναμένεται στα 2,934 δισ. και για το 2030 στα 3,117 δισ.

Μόνο το ήμισυ του επενδυτικού πλάνου είναι δεσμευμένο, αφήνοντας περιθώριο 5 δισ. ευρώ για ευέλικτη αξιοποίηση - κεφάλαια που η εταιρεία θα μπορούσε να ανακατευθύνει σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών εάν δεν προκύψουν ελκυστικές ευκαιρίες.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2025 αναμένονται στα 658,4 εκατ. και τα μετά φόρων στα 450,5 εκατ. Αντίστοιχα για το 2026 στα 866,8 εκατ. τα προ φόρων και στα 612,2 εκατ. τα μετά φόρων.

Αναφορικά με το CAPEX, η τράπεζα περιμένει 2,781 δισ. για φέτος, 2,739 δισ. για το 2026, 2,749 δισ. για το 2027, 2,729 δισ. για το 2028, 2,466 δισ. για το 2029 και 2,405 δισ. για το 2030.

Το καθαρό χρέος για τη φετινή χρονιά, αναμένεται στα 6,708 δισ., για το 2026 στα 7,737 δισ., για το 2027 στα 8,794 δισ. Θα παραμείνει όμως σε ένα εύρος 3,2-3,5 σε σχέση με το EBITDA λόγω της αυξανόμενης κερδοφορίας.

Διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 6,1 με τα κέρδη του 2025 που πέφτει στα 5,9 και 5,8 αντίστοιχα για το 2026 και 2027.

Το P/E της μετοχής είναι στα 13,1 για το 2025 και πέφτει στο 9,6 για το 2026 και 8,6 για το 2027, με άνοδο στα κέρδη ανά μετοχή 35,9% για το 2026 και 11,2% το 2027.

Η μερισματική απόδοση θα ανέβει από 3,5% το 2025 σε 5,9% το 2027. Αντίστοιχα το μέρισμα θα αυξηθεί κατά 33,3% το 2026 και 25% το 2027.

Στο επίκεντρο, όπως γράφει η τράπεζα, βρίσκεται η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η στροφή στη FlexGen. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η ΔΕΗ ενισχύει τη στρατηγική της εστίαση στην ευέλικτη παραγωγή - συνδυασμό μονάδων φυσικού αερίου και μπαταριών - παράλληλα με τις ΑΠΕ και τα δίκτυα.

Στα επόμενα τρία χρόνια, περίπου το 20% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος θα κατευθυνθεί στη FlexGen, ποσοστό διπλάσιο από το προηγούμενο πλάνο. Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω το παραγωγικό μείγμα της εταιρείας, επιτρέποντάς της να αξιοποιήσει την αναμενόμενη καμπή στην αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αύξηση της καθαρής κερδοφορίας

Οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις - που ενσωματώνουν χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και πιο αργό ρυθμό προσθήκης νέων μονάδων σε σχέση με την καθοδήγηση της εταιρείας - προβλέπουν αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή (EPS) άνω του 15% την περίοδο 2025–2028.

Αυτό τοποθετεί τη ΔΕΗ στην κορυφή των ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων, καθώς κανένας άλλος ολοκληρωμένος παίκτης δεν εμφανίζει τόσο ισχυρή προοπτική κερδοφορίας. Το εκτιμώμενο EPS του 2028, στα 2,11 ευρώ, αντιστοιχεί σε P/E περίπου 8 φορές - βαθύ discount σε σχέση με τον κλάδο.

Επενδυτική ευελιξία και επαναγορά μετοχών: ασπίδα έναντι πιθανών αναταράξεων. Για την περίοδο 2026–2028, η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα μισά είναι δεσμευμένα.

Αν δεν προκύψουν κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες ή αν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας υποχωρήσουν απροσδόκητα, η ΔΕΗ μπορεί να στραφεί σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, αυξάνοντας την ευελιξία της και περιορίζοντας τον επενδυτικό κίνδυνο. Αυτή η δυνατότητα ενισχύει την εμπιστοσύνη στο σχέδιο της εταιρείας και θωρακίζει, κατά την άποψή μας, τη συνολική επενδυτική αφήγηση.