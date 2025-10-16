ΔΕΗ: Επιτυχής Τιμολόγηση €775 εκατ. Πράσινων Ομολογιών με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η ομολογιακή έκδοση της ΔΕΗ συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2030 με επιτόκιο 4,25%.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ και με λήξη το 2026 και την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.