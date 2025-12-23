ΔΑΑ: Τα μεγάλα projects και οι σημαντικές επενδύσεις

Σε λίγους μήνες θα ανακοινωθεί ο ανάδοχος για το κύριο κομμάτι του έργου επέκτασης του κύριου τερματικού σταθμού, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κλείνει την χρονιά με πάνω από 34 εκατομμύρια επιβάτες.

Μια πολύ καλή χρονιά ήταν το 2025 διεμήνυσε ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Παράσχης σε φιλική συνάντηση με δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι τώρα ξεκινάει ένα πρόγραμμα σημαντικότατων επενδύσεων.

Ο κ. Παράσχης σημείωσε: «Θα φτάσουμε περίπου τα 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025. Η Ελλάδα γενικότερα μετά την πανδημία έχει πάει πολύ καλά τουριστικά, το ίδιο και το αεροδρόμιο. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να είμαστε μια επιχείρηση βέλτιστης πρακτικής, το οποίο ξεπέρασε κατά πολύ τα εθνικά δεδομένα, όπως το Route 2025» και πρόσθεσε ότι «Τώρα, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούριο ανοίγει».

Από τις αρχές Φεβρουαρίου την σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Καλλιμασιάς, που είναι στον ΔΑΑ από το 1999 και αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές των έργων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής, από την θέση του γενικού διευθυντής στρατηγικής. Συνεργάτης του κ. Παράσχη εδώ και 20 χρόνια γνωρίζει καλά τον Αερολιμένα και έχει την ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Καλλιμασιάς ανέφερε σε φιλικό κλίμα «Έχουμε μπροστά μας σίγουρα πολύ σημαντικές προκλήσεις, για να βάλουμε την εταιρεία σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αριστείας. Σε πολλά επίπεδα, σε επίπεδο κατασκευαστικό, σε επίπεδο οικονομικό, σε επίπεδο περιβαλλοντικό και ούτως καθεξής. Προφανώς, η επιλογή των μετόχων αντανακλά τη συνέχιση της στρατηγικής που είχε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζουμε ότι μπροστά μας οι προκλήσεις αφορούν κυρίως την επέκταση των εγκαταστάσεων, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό έργο που θα έρθει τα επόμενα χρόνια».

Ο κ. Καλλιμασιάς ανέφερε ότι αυτή την στιγμή κατασκευάζεται το νέο πάρκινγκ στάθμευσης οχημάτων, ένα έργο που υλοποιείται με βάση το χρονοδιάγραμμα του. Εξίσου σημαντικό έργο είναι και η κατασκευή νέων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών.

«Τα βασικά έργα θα ολοκληρωθούν το 2032, ωστόσο στην διάρκεια της κατασκευής θα παραδοθούν κάποιες επιμέρους εγκαταστάσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι για μερικά χρόνια μπορεί να υπάρχει κάποια ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, αλλά είναι αναμενόμενο όταν γίνονται εργασίες σε ένα terminal που λειτουργεί με υψηλά επίπεδα κίνησης. Στο τέλος των έργων, αυτό που θα παραδοθεί θα είναι στην ουσία ένα καινούριο αεροδρόμιο», κατέληξε ο κ. Καλλιμασιάς.