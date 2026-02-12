ΔΑΑ: Ομαλά εξελίσσεται η υλοποίηση του έργου ATHENIAN για τη νέα αρχιτεκτονική της Τερματικής Περιοχής Αθηνών

Με στόχο να ολοκληρωθεί έως το 2027, ομαλά εξελίσσεται η υλοποίηση του έργου ATHENIAN για τη νέα αρχιτεκτονική της Τερματικής Περιοχής Αθηνών, που θα διευκολύνει τις αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΑΑ, το ATHENIAN ("ATHENs termInal Area redesign & pbN") είναι έργο που αποσκοπεί στον ανασχεδιασμό του εναέριου χώρου της Τερματικής Περιοχής (ΤΜΑ) Αθηνών και στην εφαρμογή διαδικασιών δορυφορικής πλοήγησης βάσει επιδόσεων ακριβείας στην αεροναυτιλία (Performance Based Navigation /PBN).

Το έργο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, έχει διάρκεια πέντε έτη και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του ενιαίου Ευρωπαϊκού ουρανού και αποσκοπεί στη δημιουργία διαδικασιών δορυφορικής πλοήγησης αεροσκαφών βάσει επιδόσεων (PBN).

Σύμφωνα με όλους τους συμμετέχοντες φορείς - ΥΠΑ, ΔΑΑ, Aegean και SΚΥ express - ο προηγμένος και αποτελεσματικός σχεδιασμός των νέων διαδικασιών άφιξης και αναχώρησης PBN αναμένεται να αναβαθμίσει τη διαχειριστική αποδοτικότητα της εναέριας κυκλοφορίας, με μειωμένη χρήση ραδιοεπικοινωνιών και τεχνικών καθοδήγησης των αεροσκαφών (vectoring), ενώ ταυτόχρονα θα ωφελήσει το ευρωπαϊκό δίκτυο Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και θα περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πτήσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το EUROCONTROL (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στην Αεροναυτιλία) το έργο ATHENIAN προσφέρει ένα πλαίσιο για τον πλήρη ανασχεδιασμό της δομής της Τερματικής Περιοχής (TMA), με συνεργατικό τρόπο μεταξύ των βασικών συμμετόχων του Αεροδρομίου και συμπεριλαμβανομένου του EUROCONTROL μέσω του ρόλου του ως Διαχειριστή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εναέριας Κυκλοφορίας.

Τέλος το έργο ATHENIAN, με τις στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, θα ωφελήσει επίσης άμεσα το ευρωπαϊκό δίκτυο Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.