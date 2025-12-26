ΔΑΑ: Οι «αόρατες» εργασίες που κρατούν ασφαλείς τις απογειώσεις

Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία ενός μεγάλου διεθνούς αεροδρομίου δεν εξαρτάται μόνο από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ή τα σύγχρονα συστήματα πλοήγησης. Ένα από τα πιο κρίσιμα, αλλά λιγότερο ορατά, στοιχεία είναι η κατάσταση των διαδρόμων προσγείωσης, απογείωσης και των χώρων ελιγμών των αεροσκαφών. Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η συντήρησή τους αποτελεί διαδικασία συνεχούς επαγρύπνησης.

Συνεχείς έλεγχοι και στοχευμένες παρεμβάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τεχνικό τμήμα του ΔΑΑ, εργασίες συντήρησης διαδρόμων και πίστας πραγματοποιούνται τακτικά, με βάση τις πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν από μετρήσεις, ελέγχους και αξιολόγηση της κατάστασης των υποδομών. Δεν υπάρχει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, καθώς η συχνότητα εξαρτάται από τη φθορά που καταγράφεται. Μπορεί να απαιτηθούν παρεμβάσεις σε ετήσια βάση, μπορεί όμως και σε συχνότερα διαστήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη βαριά συντήρηση που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, με εργασίες συνολικής διάρκειας 14 ημερών. Αναλυτικότερα, επτά ημέρες για κάθε διάδρομο. Πρόκειται για παρεμβάσεις υψηλών απαιτήσεων, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα την ασφάλεια πτήσεων και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Τεχνικό και Operations σε διαρκή συνεργασία

Το τεχνικό τμήμα του αεροδρομίου είχε τον σχεδιασμό και την επίβλεψη των εργασιών, διασφαλίζοντας ότι κάθε φάση εκτελέστηκε με ακρίβεια. Παράλληλα, το τμήμα επιχειρήσεων (Operations) ανέλαβε να εξασφαλίσει ότι η καθημερινή λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίστηκε ομαλά και χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων.

Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση ασφάλτου σε τροχοδρόμους, απολαστιχοποίηση των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, σφράγιση ρωγμών, αλλαγές αρμών σε δύσκαμπτα οδοστρώματα, καθώς και παρεμβάσεις στον φωτισμό, τη σήμανση και το πράσινο της περιοχής ελιγμών.

Μια δουλειά «αόρατη» αλλά κρίσιμη

Για τον επιβάτη, όλα αυτά παραμένουν αθέατα. Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτή η «αόρατη» δουλειά που επιτρέπει σε κάθε αεροσκάφος να τροχοδρομεί, να απογειώνεται και να προσγειώνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στον ΔΑΑ, η συντήρηση των διαδρόμων δεν είναι απλώς τεχνική υποχρέωση, αλλά βασικός πυλώνας της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του αεροδρομίου.