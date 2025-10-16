Cyprus Airways: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα με νέα γραμμή προς Ηράκλειο

Η Cyprus Airways, ο εθνικός αερομεταφορέας της Κύπρου, συνεχίζει τη στρατηγική της επέκταση στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας μια νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Λάρνακας και Ηρακλείου. Η ανακοίνωση έγινε σε επιχειρηματική εκδήλωση που διοργανώθηκε από κοινού με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη συμμετοχή στελεχών του τουριστικού και επιχειρηματικού κλάδου.

Η νέα γραμμή, που θα ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου 2025, θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα, διευρύνοντας το δίκτυο της εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σύνδεση αυτή ενισχύει περαιτέρω την προσβασιμότητα ανάμεσα σε δύο προορισμούς με ισχυρούς πολιτιστικούς και τουριστικούς δεσμούς, διευκολύνοντας τόσο τα ταξίδια αναψυχής όσο και τις επιχειρηματικές μετακινήσεις.

Η στρατηγική προτεραιότητα του Ηρακλείου και οι επόμενοι στόχοι

Ο Νίκος Ιωάννου, επικεφαλής Εμπορικής Διεύθυνσης της Cyprus Airways, τόνισε ότι η επιλογή του Ηρακλείου δεν ήταν τυχαία. «Υπάρχει σημαντική ζήτηση και μεγάλος χώρος για ανάπτυξη. Εστιάζουμε σε έναν προσεκτικό προγραμματισμό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το Ηράκλειο λόγω της αυξημένης ζήτησης», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επέκτασης και προς τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε επίσης το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων της εταιρείας, που περιλαμβάνει έναν ευρύτερο χάρτη δρομολογίων από τη Λάρνακα. Στο επίκεντρο παραμένει η γραμμή Λάρνακα–Αθήνα, η οποία συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δραστηριότητας της Cyprus Airways, εξυπηρετώντας με συνέπεια τόσο τους ταξιδιώτες αναψυχής όσο και τους επαγγελματίες.

Η προβολή της Κύπρου εκτός σεζόν

Ενδεικτική της συνολικής προσέγγισης της εκδήλωσης ήταν και η παρουσία εκπροσώπων του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου, που παρουσίασαν νέες προτάσεις για την ενίσχυση του τουρισμού κατά τη χειμερινή περίοδο. Από παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και εορταστικά events, έως δραστηριότητες ορειβατικού σκι και πολυτελείς αποδράσεις ευεξίας, οι προτάσεις στοχεύουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στη διαφοροποίηση του κυπριακού προϊόντος.

Η παρουσίαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που θέλει την Κύπρο να καθιερώνεται ως ολοκληρωμένος, ετήσιος προορισμός, με την αεροπορική συνδεσιμότητα να αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου.

Συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενή συνεργασία της Cyprus Airways με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μια σχέση που, όπως επισημάνθηκε, ενισχύει διαρκώς τόσο τις ταξιδιωτικές επιλογές των επιβατών, όσο και τη διακρατική οικονομική δραστηριότητα.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μarketing του ΔΑΑ, παρουσίασε εντυπωσιακά στοιχεία για την επιβατική κίνηση: κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 σημειώθηκε αύξηση 6,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με επιπλέον 1,63 εκατομμύρια επιβάτες. Η διεθνής κίνηση παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας το 8,5% στο ίδιο διάστημα. Η Κύπρος, συγκεκριμένα, βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των κορυφαίων 20 αγορών του ΔΑΑ. Το 2024 κατέγραψε 1,4 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός που αυξήθηκε κατά 9% το 2025, καταδεικνύοντας τη σταθερή άνοδο της ζήτησης για ταξίδια ανάμεσα στα δύο νησιά.

«Η Αθήνα αποτελεί καρδιά του δικτύου μας, μια ζωτική πύλη που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Με τη νέα σύνδεση προς Ηράκλειο, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Θάνος Πασκάλης, υπογραμμίζοντας πως στόχος της Cyprus Airways είναι να συμβάλει σε μια πιο πράσινη και πιο συνδεδεμένη Μεσόγειο.

Η δυναμική της αγοράς

Το 2025 σηματοδοτεί μια θεαματική επιστροφή της Cyprus Airways στις αγορές της Ελλάδας. Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση 69% στην επιβατική της κίνηση μέσα σε μόλις εννέα μήνες, επιτυγχάνοντας τον δεύτερο υψηλότερο όγκο επιβατών στο δίκτυό της και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέου ρεκόρ έως το τέλος του έτους. Η αναπτυξιακή αυτή πορεία στηρίζεται στην ισχυρή παρουσία της εταιρείας στον ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς από τον κόμβο της στη Λάρνακα εξυπηρετεί πλέον ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο που περιλαμβάνει κορυφαίους προορισμούς όπως Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Βηρυτό και φυσικά την Αθήνα, αλλά και μια σειρά ελληνικών νησιών. Η προσθήκη του Ηρακλείου έρχεται να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο αυτή τη γεωγραφική γκάμα, συνδέοντας την Κύπρο με το πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα της Κρήτης.

Ταξιδιωτικές συνήθειες και προφίλ επιβατών

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΑΑ, οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν συχνά να ταξιδεύουν μόνοι, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους, με μέσο χρόνο προγραμματισμού το ένα μήνα πριν την αναχώρηση. Αντίθετα, οι Κύπριοι προτιμούν να ταξιδεύουν σε ζευγάρια, κυρίως για λόγους αναψυχής, πραγματοποιώντας την κράτησή τους περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα και παραμένοντας στην Ελλάδα κατά μέσο όρο επτά ημέρες.