Costa Navarino: Οι εντυπωσιακές κατοικίες και οι επενδύσεις 1,25 δισ. ευρώ

Με επενδύσεις 1,25 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 850 εκατ. ευρώ αφορούν ίδια επένδυση της ΤΕ.ΜΕΣ ΑΕ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου και τα 400 εκατ. επενδύσεις τρίτων μέσω real estate, η CostaNavarino διευρύνει το αποτύπωμα της στην περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και το προφίλ του ως μοναδικός Τουριστικός προορισμός.

Πλέον η νέα γειτονιά με την επωνυμία «Valley Greens» στην Costa Navarino που αποτελεί και την τέταρτη κατά σειρά οικιστική ενότητα, μετά το πρώτο λανσάρισμα το 2017, ανεβάζει τις τιμές στο συγκρότημα στο 1,4 εκατ. ευρώ με τις γειτονιές του συγκροτήματος να αριθμούν περισσότερες από 100 κατοικίες που έχουν ήδη πουληθεί στο 90%.

Η επένδυση στην Costa Navarino με τη διετία 2022-2023 να χαρακτηρίζεται ορόσημο για την Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε., τον φορέα ανάπτυξης του project, έχει συμβολή στην τοπική κοινωνία καθώς εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 11% του ΑΕΠ της Μεσσηνίας από το 2006 έως και σήμερα, ενώ η συνολική συνεισφορά προς την κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση για το διάστημα 2006-2019 αποτιμάται σε 221 εκατ. ευρώ.

Οι γειτονιές που έχουν αναπτυχθεί είναι οι «Sea Dunes» και «Olive Grove» το 2017, το 2019 ακολούθησε το λανσάρισμα των διαμερισμάτων The Residences at the Westin Resort, ως τα πρώτα ‘’branded’’ διαμερίσματα, το 2020 ήρθε η τρίτη οικιστική γειτονιά ‘’Rolling Greens’’ , ενώ το 2022 ακολούθησε η επέκταση της γειτονιάς Olive Grove . Σήμερα, λανσάρεται το τέταρτο συγκρότημα με την επωνυμία ‘’Valley Greens’’ που θα περιλαμβάνει 32 κατοικίες με παράδοση έως το 2026.

Με στόχο την ενίσχυση του προφίλ της Costa Navarino ως προορισμού παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, τον Αύγουστο θα κάνει το ντεμπούτο του στη Μεσσηνία, και συγκεκριμένα στην περιοχή Navarino Bay, το MandarinOriental, Costa Navarino, το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort,δυναμικότητας 99 δωματίων, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφων βιλών με ιδιωτική πισίνα. Το ξενοδοχείο, που είναι το πρώτο MandarinOrientalστην Ελλάδα, θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ., ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο του spa θα αποτελεί η πισίνα 25μ. που εκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, το Navarino Bay, λειτουργεί επίσης ένα από τα 4 συνολικά γήπεδα γκολφ της CostaNavarino, το 18 οπών The Bay Course.

Πέρυσι το καλοκαίρι ξεκίνησε τη λειτουργία του στην περιοχή Navarino Waterfront, το νέο WCosta Navarino, το πρώτο ξενοδοχείο των W Hotels στην Ελλάδα, σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων με 246 μοντέρνα δωμάτια, σουίτες και βίλες.

Πρεμιέρα θα κάνει την 1η Ιουλίου, δίπλα στο WCosta Navarino, και η Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food και υπαίθριο σινεμά. Αυτή η νέα προσθήκη στην Costa Navarino έρχεται για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του επισκέπτη, προσφέροντας μια πληθώρα νέων εμπειριών.

Σε κοντινή απόσταση από την περιοχή NavarinoBay βρίσκεται το Navarino Hills, όπου πέρυσι τα δύο νέα γήπεδα γκολφ 18 οπών -σε συνολική έκταση 1.250 στρεμμάτων.

Η επόμενη φάση επενδύσεων αφορά το Navarino Bluε, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας, και το NavarinoHills.

Ως προς το Navarino Blue, η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ (Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης) Μεσσηνίας και στόχος είναι να αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, στο Navarino Hills θα αναπτυχθεί ένα χαμηλής δόμησης και ανάπτυξης προορισμός, ο οποίος θα εστιάζει στο περιβάλλον και στα αθλήματα.

Σημειώνεται ότι η συνολική έκταση που διαθέτει η ΤΕΜΕΣ στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας ανέρχεται σε 10.000 στρέμματα με το Costa Navarino να εκτείνεται στα 1.300 στρέμματα εξ αυτών και υπάρχουν ακόμη 4 ενιαίες εκτάσεις που θα αναπτυχθούν αντίστοιχες αναπτύξεις.