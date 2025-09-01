Cosmos Business Systems & Cisco: Διήμερο εκδηλώσεων κυβερνοασφάλειας στη ΔΕΘ 2025

Η Cosmos Business Systems και η CBS.LAN, θυγατρική του Ομίλου Cosmos και της Lancom AE, σε συνεργασία με την Cisco Hellas, διοργανώνει δύο διαδοχικές εκδηλώσεις για την κυβερνοασφάλεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο πλαίσιο της 88ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 2025.

1η Εκδήλωση – 5 Σεπτεμβρίου 2025

📍 Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

🕕 Ώρα: 12:30

Με τίτλο «Χτίζοντας την Ασπίδα της Ψηφιακής Ελλάδας», η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σχέση κράτους, τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανθεκτικότητας, με έμφαση στις απαιτήσεις της οδηγίας NIS2, αλλά και στη δυναμική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ασφάλεια πληροφοριών, στις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς της Β. Ελλάδος.

Την έναρξη της εκδήλωσης θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μαρία Σαμολαδά, εστιάζοντας στην εθνική στρατηγική για την ψηφιακή ασφάλεια, καθώς και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τρία πάνελ:

1. Η πολιτική κυβερνοασφάλειας της χώρας

2. Οι λύσεις κυβερνοασφάλειας της Cisco για επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή στελεχών της Cisco και της CBS.LAN

3. Παρουσίαση case studies πελατών της CBS.LAN από τη Βόρεια Ελλάδα – επιχειρήσεις που έχουν ήδη επενδύσει στην ψηφιακή τους θωράκιση

2η Εκδήλωση – 6 Σεπτεμβρίου 2025

📍 Cyber Security Center CBS.LAN, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

🕘 Ώρα: 10:00 – 12:00

Η CBS.LAN θα υποδεχθεί τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, κ. Μιχάλη Μπλέτσα, σε μια τεχνική παρουσίαση των δυνατοτήτων του Security Operations Center (SOC) της εταιρείας, στο Καλοχώρι, Θεσσαλονίκης .

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει:

Ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και παρουσίαση υποδομών

Παρουσίαση των λειτουργιών, εργαλείων και διεθνών προτύπων συμμόρφωσης (ISO 27001, NIS2, SOAR, SIEM κ.λπ.)

Live demo και παρουσίαση πραγματικών περιστατικών (case scenarios), με ανάλυση του τρόπου διαχείρισης και απόκρισης του SOC

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η CBS.LAN ως στρατηγικός συνεργάτης του κράτους και των επιχειρήσεων στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας NIS2 και στην ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.