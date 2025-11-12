Cosmos Business Systems – Bronze βράβευση στα HR Awards 2025 για το «Smart HR Ecosystem Όλα Συνδεδεμένα. Όλα Ανθρώπινα.»

Η Cosmos Business Systems διακρίθηκε με Bronze στην κατηγορία Best Use of Emerging Technology for HR στα HR Awards 2025, για το έργο «Smart HR Ecosystem: Όλα Συνδεδεμένα. Όλα Ανθρώπινα.».

Η διάκριση αφορά την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών HR.

Το «Smart HR Ecosystem» της Cosmos Business Systems ενοποιεί καίριες λειτουργίες όπως ATS/προσλήψεις, onboarding, αξιολόγηση απόδοσης, διαχείριση παροχών και εσωτερική επικοινωνία σε ένα ενιαίο, ευφυές περιβάλλον, ενισχύοντας την εμπειρία εργαζομένου και την παραγωγικότητα των ομάδων. Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από στενή συνεργασία του τμήματος HR με την ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού, με στόχο τη διαφάνεια, την ευελιξία και την αλληλεπίδραση σε όλο τον οργανισμό.

“Η βράβευση στα HR Awards 2025 είναι αναγνώριση της συστηματικής επένδυσής μας σε τεχνολογίες που υπηρετούν τον άνθρωπο. Με το Smart HR Ecosystem αποδείξαμε ότι η καινοτομία δεν είναι αυτοσκοπός: είναι ο τρόπος να απλοποιούμε διαδικασίες, να ενδυναμώνουμε τις ομάδες μας και να καλλιεργούμε κουλτούρα συνεργασίας και ανάπτυξης.” ανέφερε η κ. Σοφία Πετράκη, HR Director, Cosmos Group

Γιατί ξεχωρίζει το έργο

Ενιαία εμπειρία εργαζομένου: από την πρόσληψη μέχρι την αξιολόγηση και τις παροχές, όλα σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

από την πρόσληψη μέχρι την αξιολόγηση και τις παροχές, όλα σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Συνεργασία HR & IT: σύμπραξη επιχειρησιακών και τεχνικών ομάδων για λύση που «κουμπώνει» στις πραγματικές ανάγκες.

σύμπραξη επιχειρησιακών και τεχνικών ομάδων για λύση που «κουμπώνει» στις πραγματικές ανάγκες. Επεκτασιμότητα & διαφάνεια: αυτοματοποίηση ροών, μετρήσιμα KPI και διαφανείς διαδικασίες σε όλο τον κύκλο ζωής του εργαζομένου.

Ομάδα HR, Cosmos Group