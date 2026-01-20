Coca-Cola HBC: Τι φέρνει το νέο mega deal στην Αφρική

Στη Ζυγκ της Ελβετίας επικυρώθηκε από την πλειοψηφία των μετόχων η συναλλαγή που θα αλλάξει άρδην το μέγεθος της Coca-Cola HBC. Η εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) αποτελεί μια καθαρή στρατηγική ψήφο εμπιστοσύνης, σε ένα στοίχημα δισεκατομμυρίων, που μετατοπίζει το κέντρο βάρους του ομίλου αποφασιστικά προς την Αφρική και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της Coca-Cola HBC στο παγκόσμιο σύστημα της Coca-Cola.

Με τίμημα 2,6 δισ. δολάρια για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments, η HBC εξασφαλίζει τον έλεγχο ενός από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές της «Μαύρης Ηπείρου», σε μια συμφωνία που αποτιμά τη CCBA στα 3,4 δισ. δολάρια και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στον κλάδο. Με την ολοκλήρωσή της, έως το τέλος του 2026, ο όμιλος ανεβαίνει στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε όγκους εμφιάλωσης, πίσω μόνο από τη μεξικανική Coca-Cola FEMSA. Με αυτό το deal η Coca-Cola HBC εξελίσσεται σε έναν πολυηπειρωτικό παίκτη, με την Αφρική στον πυρήνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Η στρατηγική στροφή και το στοίχημα της κλίμακας

Για τη διοίκηση του ομίλου, το deal της CCBA δεν αφορά απλώς γεωγραφική επέκταση, αλλά αλλαγή κλίμακας. Όπως είχε τονίσει στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, «οι προοπτικές ανάπτυξης είναι τεράστιες» και η Αφρική αποτελεί «τη συναρπαστικότερη αγορά του κόσμου» για τον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών.

Με την ενοποίηση των δύο εταιρειών, η Coca-Cola HBC δημιουργεί έναν εμφιαλωτικό κολοσσό με pro forma πωλήσεις 4 δισ. κιβωτίων, έσοδα 14,1 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBIT) 1,4 δισ. ευρώ, εξυπηρετώντας περισσότερους από 800 εκατομμύρια καταναλωτές σε 43 αγορές. Η CCBA δραστηριοποιείται σε 14 αφρικανικές χώρες, καλύπτοντας σχεδόν το 40% του όγκου πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η HBC θα έχει παρουσία σε 16 αγορές στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων της Νιγηρίας και της Αιγύπτου.

«Με την εξαγορά της CCBA αποκτούμε κλίμακα, γεωγραφική διαφοροποίηση και πρόσβαση σε μια καταναλωτική βάση με εκρηκτικά δημογραφικά χαρακτηριστικά», είχε επισημάνει ο κ. Μπογκντάνοβιτς στους αναλυτές, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που «δημιουργεί αξία για τους μετόχους μακροπρόθεσμα». Όπως είχε τονίσει, η κατά κεφαλήν κατανάλωση αναψυκτικών στις περισσότερες αφρικανικές αγορές παραμένει χαμηλή, ενώ ο πληθυσμός της ηπείρου αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 2% έως το 2050.

Η λογική του deal στηρίζεται ακριβώς σε αυτό, στη δυνατότητα η Coca-Cola HBC να μεταφέρει την τεχνογνωσία της από ώριμες, αλλά και απαιτητικές αγορές σε περιβάλλοντα με χαμηλότερη διείσδυση, αλλά υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό.

Ο ρόλος του Ζόραν Μπογκντάνοβιτς και η πρόκληση της ενσωμάτωσης

Η ψήφος των μετόχων ενισχύει πολιτικά και επιχειρησιακά τον ρόλο του Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος καλείται να ηγηθεί της ενοποίησης δύο οργανισμών με διαφορετικά λειτουργικά μοντέλα, διαφορετικές αγορές και σημαντικές προκλήσεις. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να καθησυχάσει τις αγορές, τονίζοντας ότι η HBC διαθέτει ήδη πολύτιμη εμπειρία από δύσκολα αφρικανικά περιβάλλοντα.

«Η εμπειρία μας από τη Νιγηρία και την Αιθιοπία θα είναι ο οδηγός μας και για τις υπόλοιπες αγορές», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη Νότια Αφρική και τις δυνατότητες βελτίωσης του portfolio της CCBA. Το μήνυμα της διοίκησης είναι ότι η ενσωμάτωση δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά χτίζει πάνω σε υπάρχουσες δομές και γνώση.

Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η εξαγορά αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωσή της, με αύξηση χαμηλής μονοψήφιας τάξης. Η μόχλευση θα κινηθεί προς το ανώτατο όριο του στόχου (1,5–2 φορές καθαρό χρέος προς EBITDA), χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επενδυτική βαθμίδα του ομίλου, ενώ η ακύρωση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών δείχνει την προτεραιότητα που δίνεται στη χρηματοδότηση και ομαλή απορρόφηση της CCBA.

Γιατί η Αφρική γίνεται «μηχανή ανάπτυξης»

Το «ναι» των μετόχων σηματοδοτεί ότι η Αφρική περνά από τη θεωρία στην πράξη ως βασικός αναπτυξιακός πυλώνας της Coca-Cola HBC. Η ήπειρος συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που αναζητά σήμερα ένας παγκόσμιος όμιλος ποτών: νεανικό πληθυσμό, ταχεία αστικοποίηση, άνοδο των εισοδημάτων και χαμηλή ακόμη κατανάλωση ανά κάτοικο.

Ο ίδιος ο κ. Μπογκντάνοβιτς είχε περιγράψει την Αφρική ως «μια αγορά με τεράστιες προοπτικές, αλλά και μεγάλη ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη θα προχωρήσει με οδηγό τη βιωσιμότητα. Η Coca-Cola HBC έχει δεσμευθεί να μεταφέρει στις νέες αγορές τις βέλτιστες πρακτικές της σε θέματα διαχείρισης υδάτων, ενέργειας και τοπικής παραγωγής, επενδύοντας παράλληλα σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.