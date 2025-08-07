Coca-Cola HBC: Αντοχή στις πιέσεις του πρώτου εξαμήνου - Τι είπε ο CEO του Ομίλου

Με ισχυρή επίδοση στο πρώτο μισό του 2025, η Coca-Cola HBC επιβεβαιώνει τη δυναμική του χαρτοφυλακίου της, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει ανοδικά τις ετήσιες προβλέψεις της, καθώς η διοίκηση προετοιμάζεται για ένα πιο απαιτητικό δεύτερο εξάμηνο. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση 11,8% στο οργανικό EBIT η στάση της εταιρείας παραμένει προσεκτική.

Στην τηλεδιάσκεψη αναλυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Zoran Bogdanovic περιέγραψε τη συγκυρία ως «μέση της περιόδου αιχμής», δίνοντας το στίγμα μιας σεζόν που ακόμη «παίζεται». Όπως ανέφερε, πέντε δύσκολοι μήνες βρίσκονται μπροστά, με την εκτέλεση των πλάνων να αποτελεί βασικό μέλημα. Η εικόνα για το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε «σύμφωνη με τις προσδοκίες», ωστόσο παράγοντες όπως η αβεβαιότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αστάθεια του καιρού κρατούν την εταιρεία σε εγρήγορση.

Ο CFO Αναστάσης Σταμούλης, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε πως η χρηματοοικονομική επίδοση ήταν καλύτερη των εκτιμήσεων στο πρώτο εξάμηνο, κυρίως λόγω πιο σταθερού περιβάλλοντος σε αγορές όπως η Αίγυπτος και η Νιγηρία, όμως διατήρησε συγκρατημένες προσδοκίες για τη συνέχεια.

Ανάπτυξη δύο ταχυτήτων

Τα οικονομικά αποτελέσματα ανέδειξαν διαφοροποιημένη δυναμική ανά γεωγραφική περιοχή. Στις αναδυόμενες αγορές, όπου δραστηριοποιείται σε χώρες όπως η Ρωσία, η Νιγηρία και η Ουκρανία, ο όμιλος κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση οργανικού EBIT κατά 31,3%. Αντίθετα, στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 7,2%, παρά την ήπια αύξηση των πωλήσεων.

Η Ελλάδα παραμένει θετική, αν και επηρεάστηκε από την αυξημένη επενδυτική δαπάνη σε marketing και την επιφυλακτικότητα των καταναλωτών. Ο ίδιος ο CEO υπογράμμισε την ανθεκτικότητα της Coca-Cola Zero και της κατηγορίας των energy drinks, σημειώνοντας πως η Coca-Cola classic κατέγραψε ήπια πτώση όγκου, κάτι που η εταιρεία επιχειρεί να αντιστρέψει με στοχευμένη προώθηση.

Ενεργειακά ποτά και Finlandia δίνουν ώθηση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ενεργειακά ποτά, που συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία με άνοδο 30% σε όγκο, ενισχύοντας περαιτέρω το μείγμα προϊόντων. Παράλληλα, η εξαγορά της Finlandia Vodka έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, σύμφωνα με τη διοίκηση, προσφέροντας στην Coca-Cola HBC πρόσβαση στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των RTD (ready-to-drink) ποτών.

Ο Zoran Bogdanovic επιβεβαίωσε ότι έρχονται νέα λανσαρίσματα στην κατηγορία, μετά την επιτυχημένη εισαγωγή συνδυασμών όπως Jack Daniel’s και Coca-Cola και Bacardi και Coca-Cola. Ο όμιλος, αν και διατηρεί κυρίως ρόλο διανομέα στα αλκοολούχα, ενισχύει τη στρατηγική του ως παραγωγός και brand owner.

Οι τιμές, οι εκπτώσεις και το «καλάθι του καταναλωτή»

Σε σχετική ερώτηση για τη χρήση προσφορών, ο CEO σημείωσε πως πρόκειται για συνήθη τακτική του κλάδου, επισημαίνοντας πως στόχος είναι η κατεύθυνση των καταναλωτών σε προϊόντα με υψηλότερη αξία ανά μονάδα. Παράδειγμα αυτής της στρατηγικής αποτελεί η Ιταλία, όπου το RGM (Revenue Growth Management) ήδη αποδίδει θετικά αποτελέσματα.

Αναφερόμενος στις πιέσεις από το αυξανόμενο consolidation του λιανεμπορίου στην Ευρώπη, ο CFO δήλωσε πως η εταιρεία έχει την εμπειρία και τα διαπραγματευτικά εργαλεία να εξασφαλίζει αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες.

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν και το θέμα της ρευστότητας στη ρωσική αγορά, όπου παραμένουν δεσμευμένα περί τα 700 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση ξεκαθάρισε πως πρόκειται για αυτοχρηματοδοτούμενη δραστηριότητα, που δεν επηρεάζει την κεφαλαιακή στρατηγική του ομίλου ή τη διανομή μερισμάτων σε άλλες αγορές. Σε ό,τι αφορά πιθανό ειδικό μέρισμα, η διοίκηση παρέμεινε σιωπηλή, ενώ το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών συνεχίζεται κανονικά.

Οι επενδύσεις για ανάπτυξη και κερδοφορία

Ένας ακόμη πυλώνας στον οποίο επενδύει η Coca-Cola HBC είναι η κατηγορία του καφέ, κυρίως σε κατανάλωση εκτός σπιτιού. Οι μάρκες Costa Coffee και Caffè Vergnano σημείωσαν αύξηση 17% σε όγκο στο κανάλι HoReCa, με τη στρατηγική να περιλαμβάνει και νέες χρήσεις, όπως η ενσωμάτωσή τους σε cocktails και mocktails.

Παράλληλα, η εταιρεία επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των big data υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες, από το revenue growth management μέχρι την εξατομικευμένη επικοινωνία με τον καταναλωτή.

Το βλέμμα στο 2026

Η Coca-Cola HBC επιμένει ότι θα κινηθεί στο άνω άκρο του guidance για το σύνολο του έτους, με οργανική αύξηση εσόδων 6%-8% και EBIT 7%-11%. Η διοίκηση εκτίμησε ότι οι επενδύσεις marketing και δικτύου που απορρόφησαν μέρος της κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο θα αποδώσουν στο δεύτερο.

Παρότι η αγορά αιφνιδιάστηκε από τη μη αναθεώρηση των προβλέψεων, η διοίκηση εμφανίστηκε βέβαιη ότι η στρατηγική της Coca-Cola HBC και η γεωγραφική της διαφοροποίηση αποτελούν εγγύηση για ακόμη μια ισχυρή χρονιά. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Zoran Bogdanovic: «Είμαστε στη μέση της σεζόν. Το παιχνίδι συνεχίζεται».