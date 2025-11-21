Cenergy: Τι δημιουργεί χώρο για υψηλές χρηματικές διανομές

Την πεποίθησή της ότι το ανεκτέλεστο των 3,3 δισ. ευρώ θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα εξέφρασε η διοίκηση της Cenergy, αφού ο όμιλος συμμετέχει σε πολλούς διαγωνισμούς με αυξημένες πιθανότητες να ανακηρυχθεί ανάδοχος σε σειρά έργων. Η ζήτηση για υποβρύχια και χερσαία καλώδια παραμένει ισχυρή λόγω της αναβάθμισης των δικτύων ηλεκτρισμού και των διασυνδέσεων, όπως και για τους σωλήνες χάλυβα για τη μεταφορά υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της Cenergy, Aλέξανδρο Μπένο, υπήρχε μια μικρή ανάσχεση στην ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων γιατί τα κράτη δεν έδιναν καλές τιμές στους εργολάβους, αλλά πλέον η τάση έχει αντιστραφεί, καθιστώντας το φαινόμενο συγκυριακό. Όπως επισήμανε, Αγγλία και Δανία θα βγάλουν αρκετούς διαγωνισμούς για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ενώ και στη Μεσόγειο θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για σωλήνες χάλυβα λόγω των επικείμενων εξορύξεων σε Ισραήλ, Αίγυπτο και αργότερα και στην Ελλάδα.



Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών ο κ. Μπένος επιβεβαίωσε πως στα καλώδια το περιθώριο κέρδους ebitda που είναι κοντά στο 17% θα διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια, αλλά στους σωλήνες χάλυβα το 18% margin θα υποχωρήσει ελαφρώς.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 κινείται με τους ρυθμούς του 9μηνου και το 2026 θα ακολουθήσει τα βήματα του 2025, υποστήριξε ο κ. Μπένος. Το τρίτο τρίμηνο κατεγράφη μια αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης που ανέβασε το δανεισμό λόγω εποχικότητας, αλλά το τέταρτο τρίμηνο θα επανέλθει στα επίπεδα του εξαμήνου και η σχέση καθαρός δανεισμός προς EBITDA θα διαμορφωθεί μόλις στο 1x.

Πώς θα διαμορφωθεί η μερισματική πολιτική τα επόμενα χρόνια

O κ. Μπένος επανέλαβε ότι το guidance για τα αναπροσαρμοσμένα ebitda του 2025 θα διαμορφωθεί μεταξύ 335-350 εκατ ευρώ έναντι 310-340 που ήταν η αρχική καθοδήγηση. Υπενθυμίζεται πως τα αναπροσαρμοσμένα ebitda του 2024 είχαν διαμορφωθεί στα 272 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση άφησε να εννοηθεί πως και η πρόβλεψη για τον μεσοπρόθεσμο (medium term) στόχο των αναπροσαρμοσμένων ebitda για 380-420 εκατ. ευρώ θα αναθεωρηθεί επίσης προς τα πάνω.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, μια τέτοια εξέλιξη σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων σε Κόρινθο και Θήβα θα δημιουργήσει υψηλές ταμειακές ροές που ενδεχομένως θα ενισχύσουν τις χρηματικές διανομές και ίσως αξιοποιηθούν και για εξαγορές.

Η διοίκηση ανέφερε πως στόχος είναι το μέρισμα να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και σε απόλυτα νούμερα αλλά και σε επίπεδο pay ratio (ποσοστό επί των καθαρών κερδών) από 20% που είναι σήμερα σε 25%-30%.

Υπενθυμίζεται πως στο 9μηνο τα οικονομικά μεγέθη της Cenergy ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς και οι δύο τομείς δραστηριότητας, καλώδια και σωλήνες χάλυβα ευνοήθηκαν από την ισχυρή ζήτηση. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,55 δισ. ευρώ, 23% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι δείκτες κερδοφορίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το εννεάμηνο του 2025 να φτάνει τα 261 εκατ. (+35% σε ετήσια βάση) και τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας να κινούνται στην περιοχή του 17%.

Το καθαρό κέρδος αυξήθηκε στα 148 εκατ. ευρώ (+47% σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας την αύξηση των πωλήσεων, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,70 ευρώ. (+32%).