Capital Tankers: Μεγάλη υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς στο Όσλο – Πιθανή εισαγωγή στις ΗΠΑ

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά μετοχών της Capital Tankers Corp. Η πολύ σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, οδήγησε σε υπερκάλυψη πολλαπλάσια της δημόσιας προσφοράς.

Με βάση τα τελικώς αντληθέντα κεφάλαια, η δημόσια προσφορά κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων ναυτιλιακής εταιρείας παγκοσμίως και η μεγαλύτερη όλων των εποχών στο Χρηματιστήριο του Όσλο, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Καθώς η δημόσια προσφορά προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές τόσο Νορβηγούς όσο και διεθνείς, το διοικητικό συμβούλιο της Capital Tankers Corp. αποφάσισε να αυξήσει το μέγεθος της βασικής προσφοράς στην δημόσια προσφορά από περίπου 300 εκατ. δολάρια σε 435 εκατ. δολάρια καθώς και τον αριθμό των επιπλέον μετοχών που ενδέχεται να προσφερθούν από περίπου 45 εκατ. σε 65 εκατ., ανεβάζοντας έτσι το ύψος της συνολικής προσφοράς σε 500 εκατ. δολάρια.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το 26% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατανεμήθηκε στο επενδυτικό κοινό, όπου έμφαση δόθηκε σε ποιοτικούς, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές. Το υπόλοιπο 74% ανήκει στην μητρική Capital Maritime & Trading. Η συνολική αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται σε 1,9 δισ. δολάρια.

Της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς έπεται η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Όσλο, μιας αγοράς με ισχυρή παράδοση στην ναυτιλία και εξειδικευμένο επενδυτικό κοινό, σημειώνει η ανακοίνωση.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Capital Tankers Corp. στο Χρηματιστήριο στο Euronext Growth Oslo αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026 (ticker “CAPT”). Στη συνέχεια η εταιρεία σχεδιάζει τη μετάβασή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, ενώ θα εξετάσει και την πιθανή δευτερογενή εισαγωγή της στις ΗΠΑ, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς θα χρησιμοποιηθούν για (i) τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, (ii) κεφάλαιο κίνησης, (iii) την κάλυψη του κόστους της συναλλαγής, (iv) τους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η Capital Tankers Corp. δημιουργήθηκε μέσω απόσχισης από την μητρική της εταιρεία Capital Maritime & Trading. Αποτελεί ένα “pure play” στον κλάδο των crude tankers και διαθέτει έναν ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικά και νέο σε ηλικία στόλο 30 δεξαμενόπλοιων (VLCCs, Suezmax, Aframax/LR2), εκ των οποίων 8 βρίσκονται ήδη στην θάλασσα ενώ υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα για την ναυπήγηση 22 νέων. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει και δικαιώματα (options) για επιπλέον 13 νεότευκτα έως συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της Capital Tankers αποτελεί ότι σημαντικό μέρος του στόλου είναι LNG dual-fuel capable ή LNG-ready, με τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ευνοούν καλύτερη ενεργειακή απόδοση και ευελιξία καυσίμου υπό το εξελισσόμενο πλαίσιο κανονισμών (EU ETS, FuelEU Maritime, πρωτοβουλίες ΙΜΟ).