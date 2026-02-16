Capital Clean Energy: Η ακτινογραφία του ομολογιακού ύψους €250 εκατ.

Το διάστημα 18-20 Φεβρουαρίου θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό οι ομολογίες της ναυτιλιακής εταιρείας «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP».

Ειδικότερα, η εταιρεία του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο επταετούς διάρκειας έως 250 εκατ. ευρώ με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Θα προηγηθεί στις 17 Φεβρουαρίου η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης της έκδοσης και στις 26 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο ΧΑ.

Ισχυρή θέση στη θαλάσσια μεταφορά LNG

Η εκδότρια ιδρύθηκε το 2007 και είναι διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στη θαλάσσια μεταφορά αερίων, LNG, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε διεθνές επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης την 6 Οκτωβρίου 2025 και την 19 Ιανουαρίου 2026 των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, M/V Manzanillo Express και Μ/V Buenaventura Express αντίστοιχα και την παραλαβή του πρώτου νεότευκτου πλοίου Μεταφοράς LCO₂/Πολλαπλών Αερίων, Active την 5 Ιανουαρίου 2026, o στόλος της εταιρείας, κατά την ημερομηνία έγκρισης του του Ενημερωτικού Δελτίου, αποτελείται από δεκατέσσερα πλοία και ειδικότερα δώδεκα Πλοία Μεταφοράς LNG, ένα Πλοίο Μεταφοράς LCO₂/Πολλαπλών Αερίων (LCO2 Handy Multi Gas Carrier) και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Παραγγελίες 2,5 δισ. δολ. για απόκτηση 18 νέων πλοίων

Επιπλέον, η εταιρεία έχει συμφωνήσει την απόκτηση εννέα επιπλέον Πλοίων Μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς, καθώς και εννέα Πλοίων Μεταφοράς Αερίων, τα οποία περιλαμβάνουν τρία Πλοία Μεταφοράς LCO₂/Πολλαπλών Αερίων (LCO2 Handy Multi Gas Carriers) και έξι πλοία MG/C μεταφοράς LPG-αμμωνίας (Dual Fuel Medium Gas Carriers).

Η παράδοση των πλοίων αναμένεται μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να πληρωθεί για την απόκτηση των ανωτέρω πλοίων ανέρχεται σε 2,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ και η εκδότρια έχει καταβάλει προκαταβολές ύψους 705 εκατ. δολ για τα πλοία υπό ναυπήγηση. Ο όμιλος της εκδότριας αναμένεται να προβεί σε μερική χρηματοδότηση και των υπόλοιπων εννέα Πλοίων Μεταφοράς LNG υπό ναυπήγηση, μέσω της σύναψης τραπεζικών δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων είτε άλλων μορφών χρηματοδότησης.

Τα συνολικά ελάχιστα προβλεπόμενα (συμβασιοποιημένα) έσοδα από συμφωνηθείσες χρονοναυλώσεις για το σύνολο των πλοίων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τριών υπό ναυπήγηση πλοίων, που έχουν ήδη εξασφαλίσει 21 χρονοναυλώσεις ανέρχονται σε 2,9 δισ. δολάρια. Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων παράτασης ανέρχονται σε 4,2 δισ. δολάρια. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες Πειραιώς, Αlpha και Optima και η χρηματιστηριακή Εuroxx.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια της έκδοσης

Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, ύψους έως 250εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ομολογιακού δανείου ύψους 7,5 εκατ. περίπου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό 242,5 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν ως εξής:

1. Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου 152 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2021 έως την ημερομηνία αποπληρωμής του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του δανείου 2021, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC.

2. Ποσοστό 28,9%, ήτοι ποσό περίπου 70 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν θυγατρικές της εκδότριας.

3. Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.