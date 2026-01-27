Στους διαχρονικούς, άξονες της ενίσχυσης των νεαρών αθλητών, της διάδοσης των αξιών του εύ αγωνίζεσθαι αλλά και της αποδοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα εντός και εκτός γηπέδου βασίζεται και ο νέος, τρίτος κύκλος του προγράμματος Champs Academies, της πρωτοβουλίας της Campeón που στηρίζει ακαδημίες μπάσκετ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με την Campeón, το Champs Academies έχει καθιερωθεί ως ένα σταθερό πρόγραμμα στήριξης τoυ μπάσκετ στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη βάση, τη νέα γενιά.

Η κυρία Σταυρούλα Φίλη, Head of Corporate Communications & CSR της Campeón, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης - παρουσίασης της τρίτης χρονιάς του Champs Academies δήλωσε ότι το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Champs Academies έχει ξεχωριστή θέση για όλους μας γιατί αφορά τα παιδιά: τους νεαρούς αθλητές, αλλά και τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Παιδιά με διαφορετικές ανάγκες, αλλά με το ίδιο δικαίωμα στη συμμετοχή, στον αθλητισμό και στη συμπερίληψη. Φέτος, επιστρέφουμε με ένα ενισχυμένο πρόγραμμα, με δράσεις γύρω από το μπάσκετ, στηρίζοντας παράλληλα τους γονείς και τους προπονητές, με τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων.

Φέτος, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 ακαδημίες μπάσκετ και πάνω από 300 παιδιά και έφηβοι, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός θετικού και ασφαλούς προπονητικού περιβάλλοντος:

Ο Αθλητικός Όμιλος Τρίτων, που ιδρύθηκε το 1942 στα Σεπόλια και ήταν ο πρώτος σύλλογος που καθιέρωσε γυναικεία ομάδα. Σήμερα, στις ακαδημίες του είναι εγγεγραμμένοι 120 αθλητές.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου με έτος ίδρυσης το 1966 και περισσότερους από 190 αθλητές νεαρής ηλικίας.

Ο Αθλητικός Όμιλος Μίλων Νέας Σμύρνης, με έτος ίδρυσης το 1928 και 440 νεαρούς αθλητές στις ακαδημίες του σήμερα.

Η Ακαδημία 10 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η πιο νέα ακαδημία του προγράμματος, καθώς ιδρύθηκε το 2015 με τη συγχώνευση της Δόξας Ελπίδος και του Κρόνου Ευόσμου. Οι ακαδημίες της εκπαιδεύουν σήμερα περισσότερους από 460 νέους αθλητές.

Η ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 1921 και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Οι ακαδημίες της αριθμούν περισσότερους από 500 αθλητές.

Ο Κεραυνός Στροβόλου, ένας από τους παλαιότερους αθλητικούς συλλόγους της Κύπρου, με έτος ίδρυσης το 1926 και πάνω από 300 μέλη στην ακαδημία μπάσκετ του.

Ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου, η νέα προσθήκη στο πρόγραμμα Champs Academies για το 2026, με περισσότερα από 300 αθλητές στη σχολή καλαθοσφαίρισης.

Ο φετινός κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει:

- 3 τουρνουά με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, από αγώνες, παιχνίδια και challenges μέχρι παράλληλες δραστηριότητες που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη μπασκετική εμπειρία τόσο για τα παιδιά των συνεργαζόμενων ακαδημιών όσο και συνολικά για την μπασκετική κοινότητα.

- 4 επιμορφωτικά online workshops για γονείς αθλητών, προπονητές και αθλητές, με τη συμμετοχή αθλητικού ψυχολόγου και διαιτολόγου, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των αθλητών μέσα και έξω από το γήπεδο.

- 2 προπονήσεις συμπερίληψης με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, δημιουργώντας ένα ισότιμο και υποστηρικτικό αθλητικό περιβάλλον για όλους.

- Το μεγάλο τελικό τουρνουά για όλες τις ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με παράλληλες δράσεις για τους μικρούς αθλητές, τους γονείς και τους προπονητές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε και ο Ambassador του φετινού προγράμματος, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος θα συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του Champs Academies 2026, λειτουργώντας παράλληλα ως πρότυπο για τους νεαρούς αθλητές.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Σοφοκλής Σχορτσιανίτης καθώς και εκπρόσωποι από τις συνεργαζόμενες ακαδημίες, οι οποίοι αναφέρθηκαν ομόφωνα στην ουσιαστική συμβολή της Campeón στον αθλητισμό.