Campeόn Gaming: Great Place to Work® Hellas για 5η συνεχόμενη χρονιά με μήνυμα “People Make the Game”

Η Campeόn Gaming, μια από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του iGaming, με γραφεία σε Ελλάδα και Κύπρο, έλαβε και φέτος την πιστοποίηση Great Place to Work® Hellas για το ανθρωποκεντρικό, ευέλικτο και ιδιαίτερα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον της, που την κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους Εργοδότες Επιλογής για την ελληνική αγορά. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, για 5η συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνει στην πράξη την αφοσίωση της εταιρείας στην ευημερία και τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της.

Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης βασίζονται στην έρευνα Trust Index© Survey που πραγματοποιείται ανώνυμα μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας και αξιολογεί την εμπειρία και τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον, τα κίνητρα που δίνονται στους εργαζόμενους, τη σχέση μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης, αλλά και τις διαδικασίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με την φετινή έρευνα, το 99% των εργαζομένων της Campeόn Gaming δηλώνει ότι αντιμετωπίζονται δίκαια, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή καταγωγής, και ότι αισθάνθηκαν, από την πρώτη στιγμή, ευπρόσδεκτοι στην ομάδα. Το 96% σημειώνει ότι έχει τη δυνατότητα να παίρνει άδεια από την εργασία όποτε το χρειάζεται, ενώ το 95% αναφέρει ότι είναι εύκολο να προσεγγίσει και να μιλήσει με τη Διοίκηση της εταιρείας. Το 94% δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής, το 93% ότι όταν αλλάζουν θέσεις εργασίας ή τμήμα αισθάνονται σαν στο σπίτι τους, ενώ το 91% αισθάνεται ότι μπορεί να είναι ο εαυτός τους στο γραφείο, με τα τρία αυτά ποσοστά να εκτοξεύονται στο 100% για τις ηλικιακές ομάδες κάτω των 25.

Με το φετινό μήνυμα “People Make the Game” και πρωταγωνιστές τους ίδιους τους ανθρώπους της, η Campeόn Gaming υπογράφει με τη νέα της καμπάνια την πίστη της στους πρωταθλητές της, που φέρνουν τις πιο σπουδαίες νίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει, επίσης, βραβευτεί ανάμεσα στα Best Workplaces in Europe™ για το 2024, στα Best Workplaces™ Hellas στην κατηγορία εταιρειών 50-250 εργαζόμενων για τρεις χρονιές, και στα Best Workplaces™ in Tech Hellas για το 2023 και το 2024, αποτελώντας πρότυπο εργοδότη όχι μόνο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

«Όραμά μας στην Campeόn Gaming είναι να προσφέρουμε καθημερινά μια μοναδική εργασιακή εμπειρία στους ανθρώπους μας, να τους κάνουμε να αισθάνονται μέρος μιας δεμένης, υποστηρικτικής και δημιουργικής ομάδας, που σέβεται τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μέλους της και τους δίνει χώρο και χρόνο να εκφραστούν, να εξελιχθούν και να «ανθίσουν». Ενθαρρύνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη συνεχή εκπαίδευση και ενίσχυση των δεξιοτήτων καθώς και τη διατήρηση του work-life balance, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοί μας δηλώνουν ότι εργάζονται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό, την ισότητα, την ομαδικότητα, την αναγνώριση και την ανταμοιβή των ικανοτήτων.» ανέφερε σε δήλωσή της η Ευτυχία Μικαλίδη, Talent Acquisition & Retention Manager της Campeόn Gaming.