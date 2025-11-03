BP: Προχωρά σε πώληση ποσοστών της σε αμερικανικά assets έναντι 1,5 δισ. δολαρίων

Η BP συμφώνησε να πουλήσει μικρά ποσοστά που έχει σε ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία στις λεκάνη Permian και Eagle Ford στην επενδυτική εταιρεία Sixth Street έναντι 1,5 δισ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

Η πώληση αποτελεί μέρος ενός προγράμματος αποεπένδυσης ύψους 20 δισ. δολαρίων που αποσκοπεί στη μείωση του χρέους και το οποίο ο όμιλος θα εφαρμόσει έως το τέλος του 2027, και έρχεται σε μια περίοδο που η BP αναθεωρεί το χαρτοφυλάκιο πετρελαίου και φυσικού αερίου της και μειώνει τα κόστη.

Ο αναλυτής της UBS, Josh Stone, χαρακτήρισε την ανακοίνωση ως «κάτι θετικό», το οποίο αναμένεται να μειώσει τον δείκτη μόχλευσης της BP κατά περίπου 1%, με καθαρό αντίκτυπο στα έσοδα της τάξης των 100 έως 200 εκατ. δολαρίων.

Η BP δέχεται πιέσεις από τους επενδυτές και έγινε στόχος του ακτιβιστή επενδυτή Έλιοτ, μετά από μια ατυχή απόπειρα εισόδου στον τομέα των ΑΠΕ που έπληξε την κερδοφορία της.

Μόλις ολοκληρωθεί η πώληση, η bpx energy, η αμερικανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της BP, θα κατέχει το 51% των περιουσιακών στοιχείων του Permian και το 25% των περιουσιακών στοιχείων του Eagle Ford.

Η BP έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 4 Νοεμβρίου.