BOX NOW: Επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ, αύξηση σημείων & lockers και entry στη Σλοβακία

Μας συστήθηκε ξανά η BOX NOW, όχι ως μια εταιρεία ταχυμεταφορών, αλλά ως μια εταιρεία τεχνολογίας. Ορθώς θα προσθέσουμε εμείς, καθώς εάν αναλογιστεί κανείς τα συστήματα που χρησιμοποιούν στα lockers, τα ΑΙ εργαλεία, αλλά και την επένδυση στην αυτόματη γραμμή, που θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027 στον Ασπρόπυργο, τότε ναι, είναι μια εταιρεία τεχνολογίας.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Ανδριώτης Group CEO είπε χαριτολογώντας χθες σε δημοσιογραφική εκδήλωση: «είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στο σταυροδρόμι του e-commerce και των logistics», ενώ τόνισε ότι η εταιρεία είναι σε πλήρως λειτουργική κερδοφορία. Ο κ. Ανδριώτης αποκάλυψε και το νέο άνοιγμα του Group στην Σλοβακία.

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Η διοίκηση της BOX NOW παρουσίασε το επενδυτικό πλάνο ύψους 10 εκατ. ευρώ για το 2026, που αφορά στην επέκταση των lockers, στην αύξηση των θυρίδων και στην δημιουργία νέου Hub στον Ασπρόπυργο 10.000 τ.μ., που χάρη στην αυτοματοποιημένη γραμμή θα έχει την δυνατότητα να ετοιμάζει 10.000 δέματα την ώρα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η BOX NOW έχει βασικό μέτοχο το Emma Capital Group, με έδρα την Τσεχία και το Olympia Group με μειοψηφικό ποσοστό. Ο κ. Ανδριώτης επεσήμανε την ψήφο εμπιστοσύνης της μητρικής στο ελληνικό management. Τα καλά αποτελέσματα εξάλλου είναι και ο λόγος που συνεχίζονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα.

Περισσότερα Lockers - περισσότερα δέματα

Η εταιρεία κατάφερε να διπλασιάσει τα δέματα που παρέδωσε το 2025, ενώ οι στόχοι για την φετινή χρονιά είναι ακόμη πιο ανεβασμένοι. Συγκεκριμένα, με πλάνο επέκτασης στα σημεία, αλλά και χωρητικότητας, ήτοι να φτάσουν τα 5.500 lockers και τις 300.000 θυρίδες, αναμένεται διπλασιασμός των δεμάτων και το 2026. Αυτό μεταφράζεται φυσικά και σε αύξηση του κύκλου εργασιών.

Η επέκταση δικτύου σε νέες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νησιών όπως η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος και η Σαντορίνη δείχνει την στοχοπροσήλωση της εταιρείας να καλύψει ολόκληρη την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις σε νέες και αναβαθμισμένες υποδομές logistics, με νέα hubs και αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα και Ιωάννινα βοηθούν την εταιρεία να φτάσει τον στόχο των 81 εκατομμύρια δεμάτων εντός του 2026.

Αναλυτικότερα για τις υποδομές, συνολικά ο στόχος είναι να επεκταθεί η εταιρεία σε 28.000 τ.μ. «Ειδικότερα στην Αττική προβλέπουμε την τοποθέτηση πλήρους αυτοματισμού διαλογής δεμάτων (sorting machine) για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική διανομή των δεμάτων», σημείωσε ο CEO της BOX NOW, Λευτέρης Παπαδημητρίου και πρόσθεσε: «Η BOX NOW δημιουργήθηκε με στόχο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που στέλνουμε και παραλαμβάνουμε δέματα. Μέσα σε λίγα χρόνια καταφέραμε να χτίσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο, να επενδύσουμε δυναμικά στην τεχνολογία και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων ανθρώπων. Με σταθερές επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύουμε τη θέση μας στην Ελλάδα και επεκτεινόμαστε δυναμικά σε νέες αγορές, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για πελάτες και συνεργάτες»

Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα

Η τεχνολογία αποτελεί θεμέλιο της αναπτυξιακής πορείας της BOX NOW και αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής της ταυτότητας. Το BOX NOW App, που έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο λήψεις, επιτρέπει την ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση αποστολών, ενώ το AI Chatbot λειτουργεί ως ένα επιπλέον, σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας, ενισχύοντας την ταχύτητα και την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών. Παράλληλα, προηγμένες λύσεις, όπως το σύστημα διαχείρισης αντικειμένων που απαιτούν ειδικό χειρισμό μέσω αυτόματης κατηγοριοποίησης εικόνων, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα των δεμάτων.

Σήμερα, η BOX NOW διαχειρίζεται δίκτυο με περισσότερες από 200.000 θυρίδες σε πάνω από 560 πόλεις, καλύπτοντας το 94% της ελληνικής επικράτειας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 260 εργαζόμενους σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, συνεργάζεται με περισσότερα από 7.000 e-shops και εμπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Βιωσιμότητα και υπεύθυνη ανάπτυξη

Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της BOX NOW. Τα lockers της εταιρείας λειτουργούν με φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε αποστολής, ενώ τα έξυπνα δρομολόγια συμβάλλουν στον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Παράλληλα, η BOX NOW επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, καλλιεργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον καινοτομίας και συνεργασίας, με τη δημιουργία περισσότερων από 200 νέων θέσεων εργασίας να προγραμματίζεται έως το 2026.