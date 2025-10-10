BOX NOW: Διπλασιασμός τζίρου το 2025 και επέκταση στα νησιά

Σε συνάντηση γνωριμίας με το νέο διοικητικό συμβούλιο της BOX NOW επισημάνθηκε ότι η χρονιά θα κλείσει με διπλασιασμό τζίρου, έναντι του 2024 και τριπλασιασμό δεμάτων. Διόλου κακά νούμερα, εάν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό αποτιμάται σε πάνω από 30 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που εκμεταλλεύτηκε το κενό που υπήρχε στην αγορά, ξεκίνησε το 2021 με στόχους που έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, όπως σημείωσαν στελέχη της Διοίκησης. Αυτή την στιγμή εξυπηρετεί σχεδόν όλη την επικράτεια της Ελλάδας, ενώ η χρήση αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων κερδίζει όλο και περισσότερο το καταναλωτικό κοινό, γεγονός που αρχίζουν να βλέπουν και άλλοι παίκτες του χώρου, όπως η Skroutz και η ACS του ομίλου Quest.

Ωστόσο αυτή την στιγμή η BOX NOW είναι ο «βασιλιάς» του παιχνιδιού με 170.000 θυρίδες σε 2.150 σημεία σε όλη την επικράτεια, ενώ αναμένεται μέχρι το τέλος του 2025 ο αριθμός των θυρίδων να φτάσει τις 200.000 και να προστεθούν στο δίκτυο ακόμη 150 σημεία.

Γεωγραφική επέκταση και επενδύσεις

Ο Λευτέρης Παπαδημητρίου, CEO της BOX NOW Ελλάδας, σημείωσε ότι η εταιρεία έχει επεκταθεί πλέον σε μεγάλο μέρος της νησιωτικής χώρας, τοποθετώντας θυρίδες σε Κρήτη, Κέρκυρα, Λέσβο, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τοποθετηθούν μηχανήματα σε Χίο και Κω. Η επέκταση και σε άλλα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες και μέσα σε αυτά αναμένεται ότι θα είναι η Βόρεια Εύβοια και η Σαντορίνη.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει δαπανήσει πάνω από 45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28 εκατ. ευρώ αφορούν την δραστηριότητα στην Ελλάδα. Επίσης, να σημειώσουμε ότι διαθέτει για την διακίνηση των δεμάτων εννέα hubs στην Ελλάδα, από τα οποία δύο βρίσκονται στην Αττική.

Η δράση στο εξωτερικό

Η εταιρεία δραστηριοποιείται εκτός από την Ελλάδα σε Κύπρο, Βουλγαρία και Κροατία. Ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Γιώργος Σκουρλής δήλωσε ότι ειδικά στην Κύπρο, όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες 13.000 θυρίδες, διαφαίνονται μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Μέσα από την συζήτηση για τον λόγο που τα smart lockers έχουν κερδίσει το καταναλωτικό κοινό, ειπώθηκε ότι το βασικότερο πλεονέκτημα των θυρίδων είναι η ευελιξία για την παραλαβή των δεμάτων, καθώς λειτουργούν 24/7, ακόμα και σε αργίες, ενώ βρίσκονται σε εύκολα προσβάσιμα σημεία και προσφέρουν γρήγορη, ασφαλή και άνετη παραλαβή δεμάτων χωρίς αναμονές.

«Οι ημερήσιες παραδόσεις στις θυρίδες μπορεί να φτάσουν και τα 700-800 δέματα ανά διανομέα ημερησίως, σε σύγκριση με τα 70-80 δέματα μέσω παραδοσιακής διανομής πόρτα-πόρτα», είπε ο κ. Σκουρλής.

Η αρχή και η εξέλιξη

Όπως επεσήμανε ο νέος CEO, κ. Παπαδημητρίου, η BOX NOW από την έναρξη λειτουργίας της τον Μάιο του 2021, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές παραλαμβάνουν και στέλνουν δέματα. Προτεραιότητα της διοίκησης παραμένει η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, η επέκταση του δικτύου και η ενίσχυση της παρουσίας της BOX NOW στην καθημερινότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να λανσάρουν στην Κροατία το 2026 την υπηρεσία «Στείλε Δέμα».

Επιπλέον, επόμενη κίνηση θα είναι οι πρόσθετες υπηρεσίες στον τρόπο πληρωμής. Δηλαδή όσοι δεν επιλέγουν την προπληρωμή με ηλεκτρονικούς τρόπους, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν την πληρωμή στο locker, μέσω payment link ή μέσω εφαρμογής της εταιρείας που θα λαμβάνουν μαζί με το pin για το ξεκλείδωμα της θυρίδας. «Αρκεί να σκεφτούμε πως από τα 450 χιλ. δέματα που εκτιμάμε ότι κινούνται καθημερινά, το 45-50% αφορά αντικαταβολή», εξήγησε ο Χρήστος Παπανδρόπουλος, υπεύθυνος μάρκετινγκ του ομίλου και πρόσθεσε «Παρέχουμε έτσι ένα σύγχρονο μοντέλο αντικαταβολής σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας με Viva Wallet, μέσω IRIS ή wallet».

Αυτονομία και βιωσιμότητα

Σημειώνεται ότι τα Αυτόματα Μηχανήματα Παραλαβής Δεμάτων της BOX NOW είναι τελείως αυτόνομα και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας έναν καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παράδοσης παραγγελιών. Πολλές εταιρείες δε, επιλέγουν την BOX NOW γιατί με αυτό τον τρόπου μειώνουν και το δικό τους αποτύπωμα. Σίγουρα είναι μια win win κατάσταση η συγκεκριμένη επένδυση, καθώς δεν υπάρχει κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχει αυτονομία, αλλά και λόγω βιωσιμότητας προσελκύονται και περισσότεροι πελάτες.