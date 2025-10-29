Βιοτεχνολογία: Άνοδος στη μετοχή της AnaptysBio, μετά από υποσχόμενα αποτελέσματα για φάρμακο κατά της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Κέρδη πέριξ του 4% κατέγραφε την Τετάρτη στην Wall Street η μετοχή της AnaptysBio, αφού η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα από τη δεύτερη φάση δοκιμής του φαρμάκου της για ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, με την ονομασία rosnilimab.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το φάρμακο έδειξε εντατικότερη κλινική ανταπόκριση από την 12η έως την 28η εβδομάδα σε πολλαπλά μέτρα αποτελεσματικότητας, ανεξάρτητα από το ιστορικό προηγούμενης θεραπείας των ασθενών. Είναι σημαντικό ότι αυτά τα οφέλη παρέμειναν σταθερά για τουλάχιστον τρεις μήνες μετά το τέλος της θεραπείας.

Η παγκόσμια δοκιμή σε 424 ασθενείς έδειξε ότι το rosnilimab ήταν καλά ανεκτό κατά τη διάρκεια της 38 εβδομάδων μελέτης, χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με τη θεραπεία και χωρίς κακοήθειες που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία.

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο American College of Rheumatology Convergence 2025 στο Σικάγο έδειξαν ότι μέχρι την εβδομάδα 28, δείκτες όπως ο Δείκτης Κλινικής Δραστηριότητας της Νόσου (CDAI), η χαμηλή δραστηριότητα της νόσου, η ύφεση CDAI και τα ποσοστά ανταπόκρισης ACR50/70 συνέχισαν να βελτιώνονται σε όλες τις ομάδες ασθενών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία με αναστολείς αντι-TNFα, αντι-IL6R ή JAK.