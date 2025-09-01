BAT Hellas: Θέτει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της προστασίας των ανηλίκων

Με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων, η BAT Hellas αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των αγοραστών στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών της εταιρείας. Πρόκειται για μια καινοτομία που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ΒΑΤ και ήδη εφαρμόζει σταδιακά στα ψηφιακά της κανάλια με σκοπό τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού ή νικοτίνης.

Η εν λόγω τεχνολογία αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύστημα που επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη ταυτοποίηση της ηλικίας του επισκέπτη σε πραγματικό χρόνο και με υψηλή ακρίβεια πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς. Η εξακρίβωση γίνεται μέσω της ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων (αλγόριθμος ανάλυσης προσώπου), χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Εκτός από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η τεχνολογία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε φυσικά καταστήματα.

Το σύστημα που αξιοποιεί η ΒΑΤ και πρόκειται να παρουσιάσει στην διάρκεια της ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη είναι μια πρωτοποριακή ΑΙ λύση που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για την ταυτοποίηση της ενηλικιότητας του αγοραστή και να ενισχύσει την εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου Kids Wallet με στόχο κανένας ανήλικος να μην έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Στο πλαίσιο της κοινής στόχευσης της εταιρίας με την Πολιτεία για την προστασία των ανηλίκων, η ΒΑΤ Hellas προσφέρει την ευγενική της υποστήριξη στην υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης που υπογράφει το Υπουργείο Υγείας. Με σύνθημα «Προϊόντα νικοτίνης και αλκοόλ χωρίς ταυτότητα; Δεν παίζει!» η εκστρατεία υπενθυμίζει τον νέο νόμο που απαγορεύει ρητά την πώληση των προϊόντων αυτών σε άτομα κάτω των 18 ετών, τονίζοντας ότι είναι ευθύνη όλων.

Την εκστρατεία ενημέρωσης καθώς και το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση της ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να χρησιμοποιήσουν από κοντά όσοι επισκεφτούν το περίπτερο του Υπουργείου Υγείας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην HELEXPO.

Σκοπός της ΒΑΤ είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο - A Better Tomorrow - για τους ενήλικους καταναλωτές, για την κοινωνία και για τους εργαζομένους της εταιρείας μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της, μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής ευθύνης και απασχόλησης. Η εταιρεία είναι μέλος της British American Tobacco plc, ενός παγκόσμιου ηγέτη στα καταναλωτικά αγαθά που ιδρύθηκε το 1902, που απασχολεί πάνω από 48.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται περισσότερες από 175 αγορές παγκοσμίως.