Base.com και Liki24 ανακοινώνουν συνεργασία για την ανάπτυξη φαρμακείων και beauty brands στις ευρωπαϊκές αγορές

Η Base.com, η πλατφόρμα αυτοματοποίησης και διαχείρισης e-commerce που εμπιστεύονται περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Liki24, το διεθνές marketplace για προϊόντα φαρμακείου και ομορφιάς που δραστηριοποιείται σε 48 χώρες.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ελληνικά online φαρμακεία και beauty brands αποκτούν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους σε ευρωπαϊκές αγορές μέσω της Liki24, διαχειριζόμενα προϊόντα, αποθέματα και παραγγελίες από ένα ενιαίο σύστημα μέσω της Base.com.

Η Liki24 εξυπηρετεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια πελάτες και διαθέτει δίκτυο 27.000+ σημείων παραλαβής σε όλη την Ευρώπη, επιτρέποντας στους sellers να αποστέλλουν προϊόντα σε ένα κεντρικό logistics hub, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς και απλοποιώντας τις διαδικασίες fulfillment.

«Η συνεργασία με τη Liki24 δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τα ελληνικά online φαρμακεία και τα beauty brands που θέλουν να επεκτείνουν την παρουσία τους εκτός συνόρων», δήλωσε η Αθηνά Πήττα, General Manager της Base.com για την Ελλάδα. «Μέσα από τη σύνδεση της Liki24 με τη Base.com, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν νέες αγορές και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις καθημερινές λειτουργίες τους από ένα ενιαίο σύστημα.»

«Η συνεργασία μας με τη Base.com διευκολύνει την ένταξη νέων sellers στο marketplace της Liki24 και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για φαρμακεία και brands ομορφιάς από την Ελλάδα.Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν εκατομμύρια καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη μέσα από μια απλή και αποτελεσματική διαδικασία.»», ανέφερε ο Dmytro Shapovalov, Chief Business Architect της Liki24.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών ενισχύει τη δυνατότητα ελληνικών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τη δυναμική του cross-border e-commerce και να προσεγγίσουν νέους καταναλωτές σε ευρωπαϊκές αγορές.