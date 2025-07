Baidu και Uber ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων

Η Baidu, Inc. ανακοίνωσαν την Τετάρτη μια πολυετή στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη χιλιάδων αυτόνομων οχημάτων (AV) Apollo Go της Baidu στην πλατφόρμα Uber σε πολλές παγκόσμιες αγορές εκτός των ΗΠΑ και της ηπειρωτικής Κίνας.

Η συνεργασία αυτή θα επικεντρωθεί στην αύξηση της προσφοράς προσιτών και αξιόπιστων επιλογών κοινής μεταφοράς, ενσωματώνοντας τα προηγμένα αυτόνομα οχήματα της Baidu στο εκτεταμένο δίκτυο της Uber.

Οι πρώτες τοποθετήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ασία και τη Μέση Ανατολή αργότερα φέτος. Μετά την έναρξη, εάν ένας επιβάτης ζητήσει μια επιλέξιμη διαδρομή Uber, ενδέχεται να του προσφερθεί η επιλογή να πραγματοποιήσει τη διαδρομή του με ένα πλήρως αυτόνομο όχημα Apollo Go.

Ως η κορυφαία υπηρεσία αυτόνομης μεταφοράς επιβατών στον κόσμο, η Apollo Go διαθέτει έναν στόλο με πάνω από 1.000 πλήρως αυτόνομα οχήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, με παρουσία σε 15 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι. Με την υποστήριξη της προηγμένης τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης και του ισχυρού ιστορικού ασφάλειας, η Apollo Go κερδίζει δυναμική και επιταχύνει την παγκόσμια επέκτασή της. Μέχρι τον Μάιο, οι συνολικές διαδρομές που πραγματοποίησε η Apollo Go για το κοινό ξεπέρασαν τα 11 εκατομμύρια.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε τα οφέλη της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης σε περισσότερους ανθρώπους σε περισσότερες αγορές, και αυτή η συνεργασία με την Uber αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας μας σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο Robin Li, συνιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Baidu. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Uber για να προσφέρουμε ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις αυτόνομης κινητικότητας σε επιβάτες σε όλο τον κόσμο».

«Αυτή η συνεργασία φέρνει κοντά δύο από τις πιο εμβληματικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, με στόχο να διαμορφώσουν το μέλλον της κινητικότητας», δήλωσε ο Dara Khosrowshahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Uber. «Ως η μεγαλύτερη πλατφόρμα του είδους της στον κόσμο, που καλύπτει την κινητικότητα, τις παραδόσεις και τις μεταφορές, η Uber βρίσκεται σε μοναδική θέση για να βοηθήσει ηγέτες στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων, όπως η Baidu, να φέρουν την αυτόνομη τεχνολογία τους στον κόσμο».