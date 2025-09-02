«Back to School» στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ με 20% payzy cashback για αγορές laptop

Τη νέα σχολική χρονιά υποδέχονται η COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ με προσφορές και προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας στα καταστήματά τους σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στα eshop τους cosmote.gr και germanos.gr. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, laptops, smartphones, tablets, τηλεοράσεις, smartwatches, gadgets, προϊόντα smart home και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Ειδικά για τα laptops αξίας άνω των 399€, πληρώνοντας με κάρτα payzy, οι καταναλωτές κερδίζουν το 20% της αξίας της συναλλαγής με payzy cashback (ισχύει έως 14/09, προσφορά ανά τεμάχιο).

Αγορά laptop με τριπλό όφελος

Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν την αγορά νέου laptop 399€ και άνω, κερδίζουν τριπλό όφελος, καθώς πέρα από το 20% payzy cashback, λαμβάνουν δώρο ασύρματο ποντίκι και εξωτερικό σκληρό δίσκο 256GB SSD, συνολικής αξίας 49,90€, καθώς και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

το MacBook Air 13'' με πανίσχυρο επεξεργαστή Μ4, GPU 8 πυρήνων και μνήμη RAM 16GB, από 1.059€. Κέρδος 200€ μέσω payzy cashback.

το LENOVO IdeaPad Slim 3, με οθόνη Full HD 15.6'', επεξεργαστή Intel Core i5-12450H και σκληρό δίσκο SSD χωρητικότητας 512GB, στα 579€. Κέρδος 115,80€ μέσω payzy cashback.

το ASUS Vivobook 15, με οθόνη Full HD 15.6'', επεξεργαστή Intel Core i5-1334U, σκληρό δίσκο 512GB SSD και μνήμη RAM 16GB, με 599€. Κέρδος 119,80€ μέσω payzy cashback.

το ASUS TUF Gaming A15, με ισχυρό επεξεργαστή AMD Ryzen 5 7535HS, κάρτα γραφικών GeForce RTX 3050, ιδανικό για gaming στα 859€. Κέρδος 171,80€ μέσω payzy cashback.

Επιπλέον με αγορά HP Laptops οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν 30% φθηνότερα επιλεγμένους HP εκτυπωτές.

Έως και δωρεάν laptop με WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβολαίο

Οι φοιτητές με κάθε νέα απόκτηση WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβολαίου με επιδότηση συσκευής (φορητότητα αριθμού ή με μετατροπή από καρτοκινητό με 24μηνη διάρκεια δέσμευσης) επωφελούνται με 350€ σε συγκεκριμένα laptop, τα οποία μπορούν να βρουν έως και δωρεάν. Ενδεικτικά, μπορούν να αποκτήσουν το κομψό και ελαφρύ LENOVO IdeaPad 1 με οθόνη Full HD 15.6'' και μνήμη RAM 8GB μαζί με το ZTE Pocket Wi-Fi U-10 4G, εντελώς δωρεάν. Επίσης, το HP ProBook 450 G10, με επεξεργαστή Intel Core i5-1335U και σκληρό δίσκο 512GB SSD, από 699€, στα 349€. Επιπλέον, από τις 5 Σεπτεμβρίου, με κάθε νέα σύνδεση στο WHAT'S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο (νέα σύνδεση, φορητότητα, μετατροπή από καρτοκινητό) ο συνδρομητής επωφελείται από δωρεάν απεριόριστα data για 1 χρόνο.

Προσφορές & προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας

Στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, οι καταναλωτές θα βρουν: