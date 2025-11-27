Αύξηση 17,2% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2025

Αύξηση 17,2% κατέγραψαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 31.768, παρουσιάζοντας αύξηση 17,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 27.106 και μείωση 9,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 35.150.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 98, παρουσιάζοντας αύξηση 75,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 56.

Εγγραφές ανά κλάδο

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταποίηση» (61,0%), ενώ η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στον τομέα

«Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (13,2%).

Γεωγραφικά

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

Βόρεια Ελλάδα: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.279 εγγραφές σε σύνολο 8.030.

Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 1.810 εγγραφές σε σύνολο 7.412.

Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.108 εγγραφές σε σύνολο 12.350.

Νησιά Αιγαίου - Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 1.196 εγγραφές σε σύνολο 3.976.

Ανά νομική μορφή

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι: