Αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποιούν για διακοπές παραγωγής στις ΗΠΑ λόγω έλλειψης τσιπ της Nexperia

Μια ομάδα που εκπροσωπεί μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποίησε ότι η διαταραχή στα τσιπ που προκύπτει από την διαμάχη μεταξύ της Κίνας και της ολλανδικής κυβέρνησης θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή αυτοκινήτων στις ΗΠΑ.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι προμηθευτές τους έλαβαν ειδοποίηση από την κατασκευάστρια τσιπ Nexperia ότι δεν μπορούσε πλέον να εγγυηθεί την παράδοση των τσιπ της, δήλωσε η ACEA, η ένωση αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανέφερε επίσης ότι η παραγωγή θα μπορούσε να διαταραχθεί σημαντικά, αναφέρει το Reuters.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Συμμαχία για την Καινοτομία στην Αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία εκπροσωπεί τις General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai και σχεδόν όλες τις άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ζήτησε άμεση επίλυση του ζητήματος.

Ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες δήλωσαν στο Reuters ότι τα εργοστάσια αυτοκινήτων στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεαστούν ήδη από τον επόμενο μήνα. Τα τσιπ που κατασκευάζει η Nexperia είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή εξαρτημάτων και οχημάτων στις ΗΠΑ.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου ανέλαβε τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ υπολογιστών Nexperia, επικαλούμενη ανησυχίες για την πιθανή μεταφορά τεχνολογίας στην κινεζική μητρική εταιρεία της Nexperia, την Wingtech, αναφέρει το Reuters.

Η κίνηση της ολλανδικής κυβέρνησης ήρθε μετά από μήνες αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ στην εταιρεία. Η Κίνα αντέδρασε μπλοκάροντας τις εξαγωγές των τελικών προϊόντων της εταιρείας, προκαλώντας ανησυχία στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Volkswagen και η BMW δήλωσαν ότι η παραγωγή στην Ευρώπη δεν έχει ακόμη επηρεαστεί από τα προβλήματα, αλλά ότι εργάζονται για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων στον εφοδιασμό.

Η VW προειδοποίησε τους εργαζομένους για πιθανές διακοπές παραγωγής, καθώς πλησιάζει η κρίση στα τσιπ Nexperia.

Η Volkswagen δήλωσε στους εργαζομένους ότι δεν μπορεί να αποκλείσει διακοπές παραγωγής λόγω προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς η διαμάχη με την ολλανδική εταιρεία κατασκευής τσιπ Nexperia απειλεί να διαταράξει τον ευρωπαϊκό αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο, αναφέρει το Reuters.

Η ενημέρωση έρχεται λίγο αφότου η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), το κύριο λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας, δήλωσε ότι η διαμάχη Κίνας-Ολλανδίας για το Nexperia θα μπορούσε να οδηγήσει σε «σημαντικούς περιορισμούς παραγωγής στο εγγύς μέλλον» εάν η διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας με τσιπ δεν μπορεί να επιλυθεί γρήγορα.

Ένας εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε στο CNBC ότι ενώ η Nexperia δεν είναι άμεσος προμηθευτής της εταιρείας, ορισμένα ανταλλακτικά της Nexperia χρησιμοποιούνται στα εξαρτήματα των οχημάτων της, τα οποία παρέχονται από τους άμεσους προμηθευτές της Volkswagen.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης για να εντοπίσουμε πιθανούς κινδύνους σε πρώιμο στάδιο και να μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με τυχόν απαραίτητα μέτρα», δήλωσε εκπρόσωπος της Volkswagen, σημειώνοντας ότι η παραγωγή της εταιρείας δεν επηρεάζεται προς το παρόν.

«Ωστόσο, δεδομένων των εξελισσόμενων συνθηκών, δεν μπορούν να αποκλειστούν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην παραγωγή», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας της Γερμανίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για τις δυσκολίες στην αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ, σύμφωνα με το Reuters.

Η κρίση με τα τσιπ Nexperia εξαπλώνεται στην Ιαπωνία, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποιούν για πιθανές επιπτώσεις.