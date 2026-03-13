Μυρωδιά από τσουρέκι, ανοιξιάτικα τοπία και η ζεστασιά της ελληνικής παράδοσης. Από τα Μετέωρα μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα και την Κέρκυρα, o Όμιλος Διβάνη (Divani Collection Hotels) σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι γεύσεων και εικόνων.

Κέρκυρα: Ένα Πασχαλινό Παραμύθι στο Divani Corfu Palace

Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι μια μοναδική εμπειρία που ξεκινά από την κατανυκτική Αναστάσιμη Ακολουθία στον Άγιο Σπυρίδωνα και κορυφώνεται με το εμβληματικό έθιμο των «Μπότηδων» που γεμίζει με κρότους και χαρά τα καντούνια της πόλης. Σε αυτήν την όμορφη γιορτή των παραδόσεων, το πλήρως ανανεωμένο Divani Corfu Palace σας υποδέχεται για να ζήσετε τις στιγμές αυτές με τον πιο εκλεπτυσμένο τρόπο.

Αφεθείτε στην ηρεμία του τοπίου, με το καταπράσινο περιβάλλον και την πανοραμική θέα προς τη λιμνοθάλασσα, πριν η γιορτή κορυφωθεί την Κυριακή του Πάσχα στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου μας. Εκεί, το παραδοσιακό γεύμα με αρνί σούβλας, μοσχάρι σοφρίτο, κερκυραϊκή πατατοσαλάτα και πικάντικη χτυπητή, μαζί με τις αυθεντικές γεύσεις του Ιονίου και τη ζεστή φιλοξενία μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για τις πιο όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις. Μόλις 5 λεπτά από το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, η νέα εμπειρία Divani συνδυάζει την αριστοκρατική αύρα του νησιού με την άνεση και τη φροντίδα που ονειρεύεστε.

Πάσχα στο Divani Meteora Hotel: Ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, μια μοναδική εμπειρία σε ένα μοναδικό προορισμό.

Το Πάσχα στα Μετέωρα είναι μια εμπειρία προσμονής για την κατανυκτική Αναστάσιμη Ακολουθία στις ιστορικές Μονές, πάνω στους ιερούς βράχους. Σε αυτό το επιβλητικό σκηνικό, το Divani Meteora Hotel υποδέχεται εσάς και τους αγαπημένους σας σε ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει την απόλυτη οικογενειακή φιλοξενία.

Απολαύστε τη μοναδική θέα από τον πλήρως αναμορφωμένο εξωτερικό μας χώρο, όπου η ολοκαίνουργια πισίνα και το ανακαινισμένο Thea Pool Bar γίνονται το σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Την Κυριακή του Πάσχα, η γιορτή κορυφώνεται με ένα πλούσιο εορταστικό γεύμα γεμάτο παραδοσιακές τοπικές γεύσεις. Τρυφερό αρνάκι στη σούβλα, παραδοσιακό κοκορέτσι και πολλές ακόμη σπιτικές προτάσεις πρωταγωνιστούν, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα της φιλοξενίας Divani με τη ζεστασιά των ημερών. Παράλληλα, ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και δημιουργική παιδική απασχόληση θα κρατήσουν ευχάριστα απασχολημένους τους μικρούς μας φίλους. Εδώ, η ηρεμία της φύσης και η ανανεωμένη αισθητική του ξενοδοχείου μας δημιουργούν το ιδανικό καταφύγιο για να ζήσετε μαζί μια αξέχαστη πασχαλινή απόδραση.

Πάσχα στο Divani Apollon Palace & Thalasso: Η γοητεία της Ριβιέρας συναντά την παράδοση

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα το Πάσχα εκπέμπει μια αριστοκρατική γαλήνη που σε συνεπαίρνει από την πρώτη στιγμή. Η εμπειρία ξεκινά με την άφιξη στο Divani Apollon Palace & Thalasso, όπου η εντυπωσιακά ανανεωμένη πρόσοψη προμηνύει τη φρεσκάδα και την απαράμιλλη κομψότητα που θα ακολουθήσει.

Κάθε ημέρα ξεκινά ειδυλλιακά στο πλήρως αναμορφωμένο “Anemos restaurant ”, όπου θα απολαύσετε όχι μόνο έναν πλουσιοπάροχο μπουφέ πρωινού, αλλά και την απρόσκοπτη θέα προς τον Σαρωνικό μέσα από έναν πλήρως ανασχεδιασμένο χώρο, γεμάτο φως και σύγχρονη αισθητική. Η κορύφωση της κατάνυξης έρχεται το βράδυ της Ανάστασης στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο.

Αμέσως μετά, στο “Anemos” restaurant, σας περιμένει το παραδοσιακό αναστάσιμο δείπνο, όπου, κάτω από τα αστέρια του Σαρωνικού, η ευλάβεια της στιγμής δίνει τη θέση της στην παράδοση και την αχνιστή μαγειρίτσα. Η γιορτή ολοκληρώνεται την Κυριακή του Πάσχα, στο πλήρως ανανεωμένο Meltemi Poolside Bar Restaurant.

Το πλούσιο παραδοσιακό γεύμα και η ζωντανή μουσική συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό, όπου οι στιγμές μετατρέπονται σε πολύτιμες οικογενειακές αναμνήσεις με την υπογραφή της φιλοξενίας Divani. Στο εορταστικό τραπέζι, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εκλεκτές γεύσεις όπως porchetta με μαραθόσπορο και σάλτσα μουστάρδας, κόκορα σε μορφή pastitsada, μανιάτικη μακαρονάδα, αλλά και φιλέτο ροφού με πικάντικο λάδι και λεμόνι.

Κάντε αυτό το Πάσχα αξέχαστο γιορτάζοντας με απαράμιλλη πολυτέλεια και διαχρονικές παραδόσεις στα Divani Collection Hotels!

Σχεδιάστε την πασχαλινή σας απόδραση εδώ: www.divanis.com/easter