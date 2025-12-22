Τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική εποχή για να συνδεθούμε πιο ουσιαστικά με τους ανθρώπους γύρω μας, να μοιραστούμε στιγμές, ιστορίες και χαμόγελα. Είναι η γιορτή της επικοινωνίας και της σύνδεσης με όσα αγαπάμε. Σε αυτό το πνεύμα, η Huawei φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά σε εμάς, και εμάς πιο κοντά μεταξύ μας, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα όπου κάθε gadget λειτουργεί αρμονικά με το επόμενο.

Αν η ευχή σας για τα φετινά Χριστούγεννα είναι περισσότερη, καθαρότερη και πιο ευέλικτη επικοινωνία, η Huawei θα σας την πραγματοποιήσει.

Εκμεταλλευτείτε τις γιορτινές τιμές στα τεχνολογικά προϊόντα Huawei – από wearables, earbuds και smartwatches, έως tablets και περιφερειακά αξεσουάρ- και δημιουργήστε το δικό σας οικοσύστημα συνδεσιμότητας που θα σας συνοδεύει παντού: στην εργασία, στην άθληση και στην περιπέτεια.

Για τους λάτρεις των καταδύσεων

Watch Ultimate 2 & Freebuds 6 - Diving &... Divine Technology

Βουτήξτε βαθύτερα, βουτήξτε πιο έξυπνα. Το πρώτο στον κόσμο smartwatch για καταδύσεις έως 150 μέτρα με πλήθος λειτουργιών εντός αλλά και εκτός του νερού, διαθέτει καινοτόμο αδιάβροχη δομή για ασφαλείς θαλάσσιες περιπέτειες. Η κορυφαία τεχνολογία sonar επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων υποβρυχίως, εξασφαλίζοντας ομαλή επικοινωνία.

Ό,τι πιο κοντά στο άθραυστο, με οκταγωνικό σκελετό και κεραμικό πλαίσιο, διαθέτει ελαφριά αλλά ανθεκτική κατασκευή και στιβαρή αισθητική. Η μεγάλη οθόνη LTPO 1,5 ιντσών διαθέτει μέγιστη φωτεινότητα 3500 nit6 για υψηλή ευκρίνεια ακόμη και κάτω από το ηλιακό φως σε εξωτερικούς χώρους.

Το ρολόι, διαθέτει περίβλημα από υγρό μέταλλο με βάση το ζιρκόνιο, κεραμική στεφάνη νανοτεχνολογίας και ζαφειρένιο γυαλί για εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή.

Connectivity bonus: Ιδανικό δώρο για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, το Watch Ultimate 2 φέτος τα Χριστούγεννα προσφέρεται με τα designάτα ακουστικά FreeBuds 6, για ακόμη μεγαλύτερη συνδεσιμότητα.

Ιδανικό για ποδηλάτες

HUAWEI WATCH GT 6 Χρειάζεστε ένα αξιόπιστο εργαλείο για monitoring ποδηλασίας επαγγελματικών προδιαγραφών; Το HUAWEI Watch GT 6 είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σας ακολουθήσει παντού, χαρίζοντας στυλ και απόλυτη ελευθερία.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χαρακτηρίζεται κατά γενική ομολογία ως το dream smartwatch των ποδηλατών. Με τη λειτουργία Functional Threshold Power (FTP) μπορείτε να παρακολουθείτε την ένταση της άσκησης και να προσαρμόσετε ανάλογα το ρυθμό σας. Επίσης, για εκείνους που προτιμούν πιο off-road διαδρομές, το εξελιγμένο Sunflower GPS, υπόσχεται βελτιωμένο εντοπισμό θέσης, με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια.

Βασιλιάς της αυτονομίας, έχει διάρκεια μπαταρίας από φόρτιση σε φόρτιση έως 21 ημέρες, κάθετο πλαίσιο χρονισμού και λεπτή κορώνα με ραβδώσεις για καλύτερο κράτημα, οθόνη πιο φωτεινή και από την πραγματικότητα AMOLED 1,47 ιντσών, αλλά και 5,5% μεγαλύτερη επιφάνεια για καλύτερη θέαση.

Connectivity tip: Συνδέστε το με iOS (Apple) ή Android συσκευή κινητού και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Huawei Health App, για να συγχρονίστε δεδομένα και ειδοποιήσεις από και προς το ρολόι. Για εναλλαγή σύζευξης των ακουστικών σας με το κινητό ή το ρολόι, απλά αποσυνδέστε και επανασυνδέστε.

Για τους fashionistas του στίβου

HUAWEI Watch GT 5 Series – Run like the wind

Ολοκαίνουργια εμπειρία τρεξίματος αλλά και ποδηλασίας υπόσχεται και προσφέρει το δοκιμασμένο Huawei Watch GT 5. Το νέο σχέδιο με αιχμηρά άκρα και τη σμιλεμένη εμφάνιση για να δίνει γεωμετρική αίσθηση, δεν περνά απαρατήρητο από τους fashion-savvy λάτρεις της τεχνολογίας.

Φορέστε το νέο ρολόι με τις έντονες γωνίες και γεμίστε τη ζωή σας με χρώμα και την άνεση που χρειάζεται η καθημερινότητά σας. Ένα ολοκαίνουριο μπλε λουράκι από φθοροελαστομερές και υφαντό νάιλον τυλίγεται στον καρπό σας και αφήνει μια υπέροχη αίσθηση.

Με 11 νέα θέματα όψεων ρολογιού, από το μοντέρνο ως το σπορ, λεπτότερο αλλά δυνατότερο από ποτέ, εξασφαλίζει διπλάσια αντοχή στις γρατσουνιές, μεγάλη αντοχή στο νερό και τη διάβρωση και αυτονομία μπαταρίας έως 2 εβδομάδες.

Με πολύ καλές λειτουργίες monitoring προπόνησης, δεν είναι μόνο ένας καλός σύμμαχος στην άθληση, αλλά και στην παρακολούθηση υγείας, με ιδιαίτερη απήχηση στον γυναικείο πληθυσμό, αλλά και σε όσους επιθυμούν να λαμβάνουν tips για καλύτερο ύπνο. Το σύστημα HUAWEI TruSense μετράει ζωτικά σημεία ταχύτερα και ακριβέστερα, χάρη στον σχεδιασμό οπτικής διαδρομής πολλαπλών περιοχών, την οπτική αρχιτεκτονική αιχμής, την εξαιρετικής ακριβείας τεχνολογία σκουρόχρωμου γυαλιού και τους αλγόριθμους παρακολούθησης της υγείας επόμενης γενιάς.

Το HUAWEI TruSense είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί έξι βασικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών, νευρικών και κινητικών συστημάτων, για να κάνει την ψηφιακή υγεία πιο προσιτή και ολοκληρωμένη για όλους.

Τα ρολόγια της σειράς HUAWEI WATCH GT 5, που τροφοδοτούνται από το HUAWEI TruSense System, είναι τα πρώτα που αποκτούν το πιστοποιητικό Ακρίβειας Δυναμικού Καρδιακού Σφυγμού που εκδίδεται από την SGS Switzerland.

Για υπαίθρια άθληση Pro-Level

HUAWEI Watch Fit 4 & Fit 4 Pro – Προσωπικός προπονητής στον καρπό σου

Η σειρά Watch Fit 4 χαρακτηρίζεται στα reviews και ως κόσμημα. Με κρύσταλλο από ζαφείρι και τιτάνιο προτείνει μια αρμονική συμβίωση μεταξύ κομψού και δυνατού, επιτρέποντάς σας να κινήστε με στυλ σαν επαγγελματίες. Ένα ρολόι που «ξεπερνάει τα όρια και νιώθει ανίκητο» είναι πιο σκληρό από ποτέ, αλλά με ελαφρύ βελτιωμένο σώμα 9,3 mm που ζυγίζει μόλις 30,4 g και μαγευτικό τρισδιάστατο σχεδιασμό. Όπως όλα τα wearables της Huawei έτσι και η σειρά Watch Fit 4, είναι απόλυτα συμβατη με Android και iOS.

Το σώμα αλουμινίου 550 MPa με περιθώρια από κράμα τιτανίου και οθόνη από ζαφείρι, είναι ό,τι πιο κοντά σε κόσμημα, ενώ η υπέρλαμπρη φωτεινότητα της οθόνης στα 3000 nits υπερνικά το θάμπωμα που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και τα πιο ηλιόλουστα τοπία στα οποία μπορεί να βρεθείτε.

Για παράδειγμα ένα γήπεδο γκολφ, από τα αμέτρητα που θα βρείτε... στον καρπό σας. Στη βάση δεδομένων 15.000+ γηπέδων μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε και το δικό σας γήπεδο, και να απολαύστε τρισδιάστατες όψεις και λεπτομερείς πληροφορίες για το πράσινο και το bunker!

Κατάλληλο επίσης για δύτες, χάρη στον ολοκαίνουριο έλεγχο βάθους 40Μ καθώς και για ορειβάτες, με το ολοκαίνουριο βαρόμετρο, το Watch Fit 4 & Fit 4 Pro προσφέρει και νέες εμπειρίες monitoring προπόνησης για πεζοπορία, σκι, ορειβασία και τρίαθλο.

100+ είδη προπόνησης στο χέρι σας

HUAWEI Watch Fit 3 – Το απόλυτο health/fitness tracker

«Φορέστε το μέλλον και δείτε το να ξεδιπλώνεται» μας προκαλεί το HUAWEI WATCH FIT 3, με την εκπληκτική τετράγωνη οθόνη AMOLED 1,82 ιντσών, την εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση και τις υπέροχες αισθητικές προτάσεις που ποικίλοουν από φθοριοελαστομερές αδιάβροχο και φιλικό προς το δέρμα λουράκι, έως το premium δέρμα σε διάφορα χρώματα όπως λαχανί, λευκό και το δημοφιλές Morandi και πληθώρα από watch faces.

Πιστό στο legacy των Huawei health monitor wearables, το Watch Fit 3 προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικής κατάστασης και υγείας, διάρκεια μπαταρίας 7-10 μέρες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει 100+ αναζωογονητικές λειτουργίες προπόνησης και αυτόματη ανίχνευση έξι τύπων ασκήσεων.

Connectivity bonus: Μια ολοκαίνουργια λειτουργία Track Run, χρησιμοποιεί το σύστημα GPS υψηλής ακρίβειας του ρολογιού για τη βαθμονόμηση της απόστασης του γύρου και τη χαρτογράφηση των διαδρομών σας. Απόλυτα συμβατό με Android και iOS.

Ένα πολυεργαλείο για εργασία και ψυχαγωγία

MatePad 11.5” – Συνδεσιμότητα στο έπακρο

Με την ξεκούραστη στα μάτια οθόνη PaperMatte 120 Hz, το MatePad συνδυάζει εργονομία, αισθητική και βελτιωμένες επιδόσεις. Η HUAWEI FullView⁠ οθόνη 11,5 ιντσών προσφέρει απολαυστική θέαση, ενώ με τη στρογγυλεμένη μορφή και τη βελτιστοποιημένη αναλογία διαστάσεων 3:2 αποδίδει εκπληκτική λεπτομέρεια, με ανάλυση 2,2K⁠ και υψηλό ρυθμό ανανέωσης 120 Hz.

Η τεχνολογία αντιθαμβωτικής χάραξης νανοεπιπέδου εξαλείφει το 97% όλων των παρεμβολών φωτός, προσφέροντας εμπειρία παρόμοια με το χαρτί.

Όσο για το Color eBook Mode, σας επιτρέπει να διαβάζετε τα αγαπημένα σας βιβλία στην οθόνη του tablet με τον τρόπο που διαβάζετε τα βιβλία σε χαρτί.

Η μειωμένη αντανάκλαση προσφέρει μέγιστη καθαρότητα, ώστε να διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία ή να παρακολουθείτε διαδικτυακά μαθήματα χωρίς να καταπονούνται τα μάτια σας.

Κομψό, λεπτό και απέριττο, το HUAWEI MatePad 11.5 είναι κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι κράματος αλουμινίου με ολοκληρωμένη σχεδίαση, και μεγάλη σταθερότητα σήματος χάρη στις Cavity Slot Magnetic (CSM) κεραίες. Τόσο ελαφρύ όσο

499 g και τόσο λεπτό όσο 6,85 mm, έχει εύκολη λαβή, χάρη στο στρογγυλεμένο το πλαίσιο.

Connectivity bonus #1: Σύρετε και αποθέστε για να μεταφέρετε περιεχόμενο ήχου ή βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου και του tablet σας μέσω του Super Device, ώστε οι εργασίες σας και τα χόμπυ σας να ταξιδεύουν πάντα μαζί σας.

Connectivity bonus #2: Καταγράψτε κάτι που σας τραβάει την προσοχή στο τηλέφωνό σας και επεξεργαστείτε το στο tablet σας, με το SuperHub, που διευκολύνει τη μεταφορά εικόνων, βίντεο και αρχείων ήχου μεταξύ των διαφορετικών συσκευών και εφαρμογών σας με μία κίνηση.

Connectivity bonus #3: Θέλετε αιωρούμενα πολλαπλά παράθυρα; Εκτέλεση πολλαπλών εργασιών χωρίς κόπο; Διαχειριστείτε πολλαπλά ανεξάρτητα παράθυρα ταυτόχρονα με το αιωρούμενο Multi-Window, αλλάξτε το μέγεθος και τοποθετήστε τα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή σύρετέ τα οπουδήποτε στην οθόνη σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αιωρούμενα παράθυρα στον Πολλαπλασιαστή Εφαρμογών, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε το πρόγραμμά σας ενώ απαντάτε σε μηνύματα εργασίας.

Έτοιμοι για χριστουγεννιάτικες αγορές που θα σας συνδέσουν με το 2026; Προσδεθείτε, συνδεθείτε και αφήστε τη μαγεία της τεχνολογίας Huawei να σας οδηγήσει σε έναν νέο κόσμο εμπειριών.