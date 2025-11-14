Αustriacard: Ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο, μετά το σοκ του πρώτου εξαμήνου

Η χρηματιστηριακή αγορά είχε αιφνιδιαστεί αρνητικά όταν το δεύτερο τρίμηνο του έτος η Austriacard (πρώην Ιnform Lykos) είχε εμφανίσει οριακές ζημιές, ως απόρροια των μειωμένων εσόδων στην αγορά της Τουρκίας, λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού στις κάρτες πληρωμών. Η μετοχή από 5,8 ευρώ υποχώρησε έως τα 4,8 ευρώ και μόνο τώρα στις τελευταίες 4 συνεδριάσεις έχει ενισχυθεί και έχει προσεγγίσει τα 5,3 ευρώ. Ακόμη και πριν το σοκ του δευτέρου τριμήνου η μετοχή είχε απογοητεύσει καθώς κινούνταν κοντά στα 5,5-5,8 ευρώ, όταν τον Απρίλιο του 2024 είχε διενεργηθεί placement στα 6 ευρώ, ώστε να ενισχυθεί η διασπορά της μετοχής.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που ανακοινώθηκαν χθες δείχνουν μια ανάκαμψη στα μεγέθη της εταιρείας και μια εμφανή βελτίωση στα περιθώρια κέρδους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο ο τζίρος ήταν 82,6 εκατ. ευρώ, στο δεύτερο τρίμηνο μειώθηκε στα 81 εκατ. ευρώ και στο τρίτο τρίμηνο ανέκαμψε στα 98,8 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα ebitda το πρώτο τρίμηνο ήταν 11,2 εκατ. ευρώ, το δεύτερο τρίμηνο υποχώρησαν στα 8,1 εκατ. ευρώ και στο τρίτο τρίμηνο βελτιώθηκαν στα 16,8 εκατ. ευρώ με το περιθώριο ebitda να ανέρχεται στο 17% έναντι 13,4% το περσινό τρίτο τρίμηνο. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο ήταν 2,6 εκατ. ευρώ, το δεύτερο τρίμηνο κατεγράφησαν ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ και το τρίτο τρίμηνο το καθαρό αποτέλεσμα ανήλθε στα 7,4 εκατ. ευρώ.

«Καλό και το τέταρτο τρίμηνο -δεν αλλάζει το business plan»

Στην ενημέρωση των αναλυτών ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μανώλης Κόντος, υποστήριξε ότι η πτώση του πρώτου εξαμήνου ήταν συγκυριακή και επισήμανε πως και το τέταρτο τρίμηνο κινείται ανοδικά. Σε ερώτηση αναλυτών αν ισχύει το guidance που είχε παρουσιάσει η διοίκηση κατά το investor day τον περασμένο Μάιο ισχυρίστηκε πως οι προβλέψεις παραμένουν ίδιες. Δηλαδή, για την τριετία 2025-2027 μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών 6%-7%, περιθώριο προσαρμοσμένου ebitda μεταξύ 15% και 17%, ετήσιες επενδύσεις που θα αντιστοιχούν στο 4%-5% των εσόδων, δείκτης καθαρού χρέους προς ebitda μεταξύ του 1,5x και 2x και ετήσιες χρηματικές διανομές που θα αντιστοιχούν στο 20%-25% των καθαρών κερδών.

Συνολικά στο 9μηνο του 2025 ο όμιλος που διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια της Αθήνας και της Βιέννης πραγματοποίησε πωλήσεις 262,4 εκατ. ευρώ (-14%), ebitda 36,1 εκατ. ευρώ (-17%) και καθαρά κέρδη 9,8 εκατ. ευρώ (-40%).

Ο όμιλος το 2024 είχε σημειώσει πωλήσεις 383,5 εκατ. ευρώ (+9,7%), EBITDA 54,9 εκατ. ευρώ (+11,4%) και καθαρά κέρδη 19,8 εκατ. ευρώ (+16,6%).

H βασική δραστηριότητα της Austriacard είναι οι λύσεις ταυτοποίησης και πληρωμών (identity & Payment Solutions), η ασφάλεια εγγράφων (Document Lifecycle Management) και ο τομέας των ψηφιακών λύσεων (Digital Transformation) που αναπτύσσεται λόγω των έργων που χρηματοδοτούνται από το ταμείο ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η επιδιωκόμενη ανάπτυξη θα υποστηριχθεί από τη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας μέσω του Fintech στις ΗΠΑ, της ασφάλειας εγγράφων στην Αφρική και στα έργα ψηφιοποίησης σε Ελλάδα και Ρουμανία αλλά και στη διεύρυνση του προϊόντικού μίγματος. Eπίσης, εξετάζονται και περιπτώσεις εξαγορών που θα συμπληρώσουν τις δραστηριότητες της εταιρείας.