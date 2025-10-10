Ασφάλιστρα πληρωμάτων πλοίων: Αύξηση σε παραγωγή και ζημιές το 2024 καταγράφει η ΕΑΕΕ

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ τα ασφαλιστήρια και τα claims στα συμβόλαια πληρωμάτων πλοίων το 2024, ενώ αυξήθηκε και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του έτους.

Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για πλοία αυξήθηκε κατά 17,2% στα 1.069 σε σχέση με το 2023, ενώ σημανική αύξηση κατά 79,2% καταγράφηκε στο ύψος των ζημιών που δηλώθηκαν εντός του έτους. Παράλληλα οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν έφτασαν τα 823.955 ευρώ το 2024, έναντι 429.790 το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας συντριπτική άνοδο 91,7%. Όσο για το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων, διογκώθηκε στο τέλος του έτους κατά 35,9% αγγίζοντας το 1.432.404 ευρώ.

Τα ποσά αποζημιώσεων (για το σύνολο καταβεβλημένων και εκκρεμών αποζημιώσεων) αφορούσαν κατά το 3,3% θανάτους (έναντι 2,5% πέρσι), 0,2% μόνιμη ανικανότητα και κατά 16,3% πρόσκαιρη ανικανότητα, ενώ 17,9% και 19,5% αποδόθηκαν το 2024 σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 42,8% αφορά σε παλινοστήσεις/αντικαταστάσεις, ποσοστό το οποίο σημείωσε αξιοσημείωτη πτώση σε σχέση με το 2023. Ως προς τον αριθμό αποζημιώσεων, μία (1) αφορούσε μόνιμη ανικανότητα, 6 θάνατο, ενώ 390 και 571 claims αντίστοιχα αφορούσαν νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Σημαντικά αυξήθηκαν τα καταβληθέντα κόστη (μέση πληρωθείσα ζημία) εκτελώντας ανοδική τροχιά από το 2022 ως και τα τέλη του 2024 για να φτάσουν στα 3.561 ευρώ, ενώ το μέσο κόστος (μέση ζημία) το οποίο είχε βρεθεί λίγο πιο πάνω από τα 2.000 ευρώ το 2023, υποχώρησε στα 1.887 ευρώ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 3 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούσανν το 100% επί της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων για την κάλυψη ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2024.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων την ίδια περίοδο ήταν τα δίκτυα & πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (70,4% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου).

