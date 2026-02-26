Άρθρο του Καθηγητή Δρικάκη και της ομάδας του στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δημοσιεύθηκε από το American Institute of Physics (AIP) και επιλέχθηκε για προβολή από το Scilight

Το ερευνητικό άρθρο “Flow and heat transport effects from urban greening in a metropolitan environment”, του Καθηγητή Δημήτρη Δρικάκη, Αντιπρόεδρου Διεθνών Συνεργασιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Μηχανικής, και του Δρος Ιωάννη Κοκκινάκη, το οποίο δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Physics of Fluids (AIP Publishing), επιλέχθηκε για προβολή από το Scilight, τη σειρά “Science Highlights” της AIP Publishing, με τίτλο “Putting a chill on the urban heat island effect”.

Σχετικά με τη μελέτη

Η μελέτη εξετάζει πώς η εμφύτευση πρασίνου σε αστικές περιοχές μπορεί να επηρεάσει το μικροκλίμα μέσω της τοπικής κυκλοφορίας του αέρα και της μεταφοράς θερμότητας. Η μελέτη εκπονήθηκε για την περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα για τη θετική επίδραση του πρασίνου στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού στο τοπικό μικροκλίμα. Τα φαινόμενα της αστικής θερμικής νησίδας προκύπτουν όταν δομημένες επιφάνειες, όπως το σκυρόδεμα και η άσφαλτος, απορροφούν και επανεκπέμπουν θερμότητα, αυξάνοντας τις τοπικές θερμοκρασίες, τις ενεργειακές απαιτήσεις και την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά τη διάρκεια θερμικών φορτίων.

Ο Καθηγητής Δρικάκης και ο Δρ. Κοκκινάκης χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics) με τοπογραφική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης (terrain-resolved topography) προκειμένου να εξετάσουν πώς οι παρεμβάσεις πρασίνου μεταβάλλουν τις θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια και πώς αυτές οι μεταβολές μεταφέρονται από τον άνεμο στο αστικό περιβάλλον.

Η αναφορά στο Scilight επισημαίνει ότι οι εκτεταμένες παρεμβάσεις αστικού πρασίνου μπορούν να μειώσουν τις θερμοκρασίες του αέρα κοντά στην επιφάνεια κατά περίπου 1°C τις θερμότερες ημέρες και ότι το αποτέλεσμα της ψύξης μπορεί, υπό ευνοϊκές συνθήκες, να εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα προς την υπήνεμη κατεύθυνση του ανέμου.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα οφέλη της αστικής πράσινης υποδομής μπορεί να εκτείνονται πέρα από τα όρια ενός πάρκου ή μιας περιοχής ανάπλασης και ότι οι θερμοκρασιακές κατανομές επηρεάζονται από παράγοντες όπως η διάταξη των δρόμων, το ανάγλυφο του εδάφους και οι επικρατούντες άνεμοι.

Τι είναι το Scilight

Το Scilight (Science Highlights) αναδεικνύει τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες στον τομέα των Φυσικών Επιστημών που δημοσιεύονται σε όλα τα περιοδικά της AIP Publishing. Παρουσιάζει συνοπτικά πρόσφατες δημοσιεύσεις, δίνοντας έμφαση στη σημασία τους για ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Τα άρθρα που προβάλλονται στο Scilight επιλέγονται από τους επιμελητές των περιοδικών της AIP Publishing. Τα κείμενα γράφονται από επαγγελματίες επιστημονικούς συντάκτες και δημοσιεύονται ταυτόχρονα με το πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα για το άρθρο εδώ:

Scilight feature (DOI: 10.1063/10.0042299)

https://www.aip.org/scilights/putting-a-chill-on-the-urban-heat-island-effect