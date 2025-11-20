Σαφές μήνυμα ότι ο κλάδος των σούπερ μάρκετ δεν αποτελεί αιτία της ακρίβειας, αλλά αντίθετα απορροφά σημαντικό κόστος για να μη μετακυλίεται στον καταναλωτή, εξέπεμψε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός τροφίμων αποκλιμακώνεται και η αγορά σταθεροποιείται, τονίζοντας όμως ότι «οι τιμές δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από πέντε χρόνια και η πραγματική λύση είναι να αυξηθούν οι μισθοί». Την ίδια ώρα, η Ένωση αναδεικνύει τα δομικά κόστη που πιέζουν τον κλάδο, όπως ενέργεια, ενοίκια, μισθολογικές αυξήσεις, αλλά και τα διαρκώς αυξανόμενα δημοτικά τέλη. Παράλληλα, παρουσιάστηκε έρευνα σε συνεργασία με το ΙΕΛΚΑ όπου διαφαίνεται ότι μόλις 1,4% είναι το μικτό κέρδος ανά 100 ευρώ σε μια απόδειξη λιανικής αγοράς.

Ο «εύκολος στόχος» του λαϊκισμού

Ο κ. Παντελιάδης έθεσε ως βασικό στόχο της ΕΣΕ την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης γύρω από το πού οφείλεται η ακρίβεια. Όπως τόνισε, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε «εύκολο στόχο λαϊκισμού», με αποτέλεσμα η κοινή γνώμη να διαμορφώνει μια στρεβλή εικόνα για τα περιθώρια κέρδους και τη λειτουργία της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε τις δυσκολίες των νοικοκυριών: «Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί λόγω του κόστους ζωής. Αν αυξάνονταν οι μισθοί, θα έβγαινε μεγαλύτερη δυναμική στην αγορά», σημείωσε.

Μισθοί στον κλάδο: Αυξήσεις και επιπλέον επιβαρύνσεις

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την αμοιβή των εργαζομένων, ο πρόεδρος της ΕΣΕ ανέφερε ότι ο μέσος μικτός μισθός από 1.219 ευρώ το 2023 ανέβηκε στα 1.341 ευρώ το 2024. Μια αύξηση που, όπως τόνισε, αποδεικνύει ότι ο κλάδος λειτουργεί με διάθεση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, παρά τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος.

«Είμαστε το πιο αποτελεσματικό κανάλι αγορών και ένας χρήσιμος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και αυτό πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε όταν συζητάμε για την ακρίβεια», επεσήμανε με νόημα.

Ενοίκια και δημοτικά τέλη

Ανάμεσα στα θέματα που απασχολούν έντονα τον κλάδο το ζήτημα των ενοικίων αναδείχθηκε ως ένα από τα σοβαρότερα. Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, η μέση αύξηση της αγοράς κινείται γύρω στο 20%. Ωστόσο, δεν λείπουν ακραίες απαιτήσεις, όπως δύο πρόσφατες περιπτώσεις ακινήτων - όπως αποκάλυψε - όπου ζητήθηκαν αυξήσεις 170% και 266%.

«Το ενοίκιο αποτελεί μεγάλο μέρος του κόστους λειτουργίας. Όσο κι αν προσπαθήσουμε να το απορροφήσουμε, στο τέλος το κόστος θα περάσει στον καταναλωτή», δήλωσε.

Σημαντικό βάρος αποτελούν και τα δημοτικά τέλη, τα οποία, αν και συχνά υποτιμημένα στη δημόσια συζήτηση, συσσωρεύονται σε μεγάλα ποσά και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό κάθε επιχείρησης. «Οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη για τα σούπερ μάρκετ είναι πλέον ένα υπαρκτό και έντονο πρόβλημα», επισήμανε στον Liberal ο κ. Παντελιάδης.

Τι σημαίνει η αναγραφή τιμής παραγωγού

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αναγραφής της τιμής παραγωγού στην ετικέτα των προϊόντων, ο πρόεδρος της ΕΣΕ εμφανίστηκε ανοικτός, υπογραμμίζοντας όμως ότι η διαδικασία πρέπει να συμβαδίζει με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν έχουμε πρόβλημα, εφόσον βοηθάει στη διαφάνεια», είπε, εξηγώντας ότι απαιτείται προσοχή ώστε να μην παραβιαστούν ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.

Οι επενδύσεις του κλάδου και ο ρόλος της ΕΣΕ

Η Ένωση υπενθύμισε πως την τελευταία δεκαετία ο κλάδος έχει επενδύσει πάνω από 3,5 δισ. ευρώ, ενώ μόνο την περίοδο 2020–2025 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Η ΕΣΕ, όπως σημειώθηκε, θέλει να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγικότητα, να επιταχύνει επενδύσεις και να εξασφαλίσει σταθερή αύξηση μισθών.

Όπως αναφέρεται και στο επίσημο πλαίσιο λειτουργίας της, η Ένωση συνεχίζει για τρίτο έτος τη δράση της στον θεσμικό διάλογο με την Πολιτεία, στη βελτίωση του επιχειρησιακού πλαισίου και στη διαφανή ενημέρωση των ΜΜΕ, με στόχο την αποκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

Πού πηγαίνουν τα 100 ευρώ που ξοδεύει ο καταναλωτής;

Ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς, παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου. Με βάση την έρευνα του ΙΕΛΚΑ και τους ισολογισμούς 43 αλυσίδων για το 2024, προκύπτει ότι η συνολική καταναλωτική δαπάνη στα σούπερ μάρκετ ανήλθε σε 15,1 δισ. ευρώ.

Από ένα παράδειγμα λιανικής απόδειξης 100 ευρώ, η κατανομή έχει ως εξής:

ΦΠΑ: 13,8 ευρώ

Προμηθευτές προϊόντων: 63,1 ευρώ

Λειτουργικά & χρηματοοικονομικά έξοδα: 23,7 ευρώ

Κέρδη προ φόρων: μόλις 1,4 ευρώ

Ο κ. Πεταλάς συνέχισε με τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου για το 2024 όπου συμμετείχαν οι ισολογισμοί 43 αλυσίδων και κατέδειξαν ότι η Συνολική Καταναλωτική Δαπάνη στα Σούπερ Μάρκετ για το 2024 ήταν 15,1 δισεκατομμύρια. Από αυτά ο ΦΠΑ ήταν 2.089 εκατ. ευρώ, οι προμηθευτές προϊόντων 9.556 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά έξοδα 3.290 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων 215 εκατ. ευρώ.

«Από το ποσό των 215 εκατ. ευρώ καλούνται οι επιχειρήσεις να πληρώσουν τα δάνεια τους, να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να φτιάξουν νέα καταστήματα», σημείωσε ο κ. Πεταλάς και πρόσθεσε «Λένε μόνο ότι αυξήθηκαν τα κέρδη, δεν λένε ότι αυξήθηκαν και τα δικά μας κόστη». Σημειωτέον, ότι την πενταετία 2020-2025 έγιναν από τον κλάδο επενδύσεις της τάξεως των 2,2 δισ. ευρώ.

Στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ φαίνεται ότι από το 2008 το περιθώριο κέρδους του κλάδου είναι συνεχώς οριακό και αυτός είναι ένας λόγος κατά την διοίκηση που πολλές αλυσίδες έκλεισαν ή εξαγοράστηκαν.

Προς μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς

Ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕ, Ιωάννης Μασούτης, δεν έκρυψε ότι οι πιέσεις στην αγορά οδηγούν σε τάση συγκέντρωσης. «Η μεγάλη πίεση που δέχεται ο κλάδος θα οδηγήσει σε περισσότερες εξαγορές και συγκέντρωση της αγοράς», είπε, προαναγγέλλοντας ότι αναμένονται κινήσεις μέσα στη νέα χρονιά, με την αγορά να ερμηνεύει την τοποθέτηση ως υπαινιγμό για την εξαγορά της αλυσίδας ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

Η στρατηγική της ΕΣΕ για το 2026

Σύμφωνα με το επίσημο σχέδιο δράσης της Ένωσης, οι επόμενοι στόχοι περιλαμβάνουν: ενίσχυση εμπιστοσύνης προς τον κλάδο, εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας για διαφάνεια, ψηφιακό μετασχηματισμό και πράσινη μετάβαση, περιορισμό περιττού παρεμβατισμού ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.

«Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία», υπογράμμισε ο κ. Παντελιάδης, εκφράζοντας εκ νέου τη διάθεση συνεργασίας με την κυβέρνηση.