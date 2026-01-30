Apple: Ρεκόρ 4ετίας στις πωλήσεις iPhone με αύξηση 23,3%

Η Apple ξεπέρασε άνετα τις προσδοκίες για τα κέρδη και τα έσοδα του α' τριμήνου του 2026, καθώς ο τεχνολογικός «κολοσσός» σημείωσε την καλύτερη τριμηνιαία αύξηση των πωλήσεων iPhone εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οι πωλήσεις iPhone αυξήθηκαν κατά 23,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 85,27 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Οι μετοχές της τρίτης μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές στις προ-συνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής.

Οι καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει τα τελευταία μοντέλα iPhone 17 της εταιρείας, ειδικά τις premium συσκευές Pro, βοηθώντας την Apple να κερδίσει το 20% της παγκόσμιας αγοράς smartphone το 2025, από 18% το 2024.

Η ισχυρή απόδοση των εσόδων από το iPhone έρχεται σε μια περίοδο που η Apple, όπως και πολλοί άλλοι παίκτες στον τομέα των smartphone, αντιμετωπίζει προβλήματα με την έλλειψη στα τσιπ μνήμης.

Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων του iPhone θα είναι επίσης πιθανώς μια ανακούφιση για τους επενδυτές, εν μέσω ανησυχιών για την έλλειψη ορατότητας των φιλοδοξιών της Apple στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης ως κινητήριας δύναμης των εσόδων.

«Πιστεύουμε ότι η στρατηγική ανάπτυξης της Apple τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να βασίζεται σε νέους παράγοντες και νέα προϊόντα, καθώς η εμπορευματοποίηση και η μονοετίμηση της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν προκλητικές. Όχι μόνο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι σαφής για τους καταναλωτές, αλλά και η ραγδαία αύξηση των τιμών της μνήμης θα καταστήσει πιθανώς πιο δύσκολη την οικονομική αιτιολόγηση οποιωνδήποτε εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια», ανέφεραν οι αναλυτές της Jefferies, με επικεφαλής τον Edison Lee, σε μια προαναγγελία των αποτελεσμάτων τη Δευτέρα.

Αναλύοντας τα τριμηνιαία στοιχεία, η Apple κέρδισε 2,84 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 143,76 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου 2025. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 2,68 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 138,40 δισ.δολαρίων.

Οι πωλήσεις Mac μειώθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση στα 8,39 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα από το iPad αυξήθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση στα 8,60 δισ.δολάρια. Ο τομέας των φορητών συσκευών, των οικιακών συσκευών και των αξεσουάρ της Apple σημείωσε μείωση εσόδων κατά 2,2% σε ετήσια βάση στα 11,49 δισ. δολάρια.