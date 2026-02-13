Από το Pricescope στο EETT 360° - Διαφάνεια στην αγορά τηλεπικοινωνιών

Όταν πρόκειται για πολύπλοκες αγορές, όπως οι τηλεπικοινωνίες, όπου εκατοντάδες προγράμματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τιμές «πολιορκούν» τον καταναλωτή, η ανάγκη για διαφάνεια και συγκρισιμότητα είναι επιτακτική.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενεργοποίησε πρόσφατα μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή, το EETT 360°, ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών που στοχεύει να «ξεδιαλύνει» την ελληνική αγορά σταθερής, κινητής τηλεφωνίας, Internet αλλά και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Μέσω μιας απλής και φιλικής διεπαφής, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει όχι απλώς τα φθηνότερα προγράμματα, αλλά αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές του ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως ταχύτητα, όγκος δεδομένων και μηνιαίο κόστος. Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν άμεση πρόσβαση στις επίσημες ιστοσελίδες των παρόχων για περισσότερες λεπτομέρειες, μια λειτουργία που ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει τη σύγκριση των επιλογών.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Κωνσταντίνος Μασσέλος δήλωσε για το νέο διαδικτυακό εργαλείο: «Με το ΕΕΤΤ 360° κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και την ουσιαστική ενδυνάμωση του καταναλωτή, ακολουθώντας αντίστοιχα επιτυχημένες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς. Οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους ένα αξιόπιστο, εύχρηστο και αντικειμενικό εργαλείο σύγκρισης τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων και ταχυδρομικών υπηρεσιών, που τους επιτρέπει να επιλέγουν με γνώση και σαφήνεια αυτό που πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η ΕΕΤΤ συνεχίζει να αξιοποιεί την τεχνολογία με στόχο την προστασία του καταναλωτή και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.»

Πώς θα ωφελήσει τους καταναλωτές

Το EETT 360° αναμένεται να ωφελήσει τους καταναλωτές με πολλούς τρόπους, καθώς επιτρέπει μια αντικειμενική σύγκριση των τιμών στην ελληνική αγορά, όπου οι τιμές των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών δεν είναι πάντα φθηνότερες συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουν καταγραφεί υψηλές διακυμάνσεις στις τελευταίες μελέτες τιμών της ΕΕΤΤ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν εκτενείς εκθέσεις που δείχνουν συνολικά πτώση στις τιμές ευρυζωνικών υπηρεσιών σε σταθερό και κινητό διαδίκτυο, αλλά και μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία των συγκρίσεων για την ενημέρωση των καταναλωτών.

Η λειτουργία του εργαλείου βασίζεται σε δεδομένα που αντλούνται από τους επίσημους ιστοτόπους των παρόχων και ενημερώνονται τακτικά από την ίδια την ΕΕΤΤ, πράγμα που διασφαλίζει ότι οι προσφερόμενες συγκρίσεις είναι όσο το δυνατόν πιο πιστές στην πραγματικότητα της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι ένας καταναλωτής δεν χρειάζεται πλέον να τρέχει μεταξύ διαφορετικών ιστοσελίδων παρόχων ή να επιχειρεί «χειροκίνητες» συγκρίσεις – όλα συγκεντρώνονται σε μια πλατφόρμα.

Πέραν των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού εργαλείου σύγκρισης Parcel Delivery in the EU για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες επεκτείνει την ωφέλεια, επιτρέποντας στους χρήστες να συγκρίνουν κόστη αποστολής δεμάτων και εγγράφων όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τι να προσέξουν οι χρήστες

Παρά τα πλεονεκτήματα, οι καταναλωτές δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι το εργαλείο δεν περιλαμβάνει ειδικές προσφορές ή προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών όπως φοιτητές, επαγγελματίες ή πιστούς πελάτες με ειδικά πακέτα. Επίσης, οι τιμές που εμφανίζονται έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και ενδέχεται να υπόκεινται σε όρους, περιορισμούς ή επιπλέον χρεώσεις που δεν διαφαίνονται άμεσα στη σύγκριση. Οι καταναλωτές καλούνται να επιβεβαιώνουν αυτές τις λεπτομέρειες απευθείας με τον πάροχο πριν λάβουν την τελική απόφαση.

Ένα άλλο σημείο που αξίζει να τονιστεί είναι ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου δεν αντικαθιστά την ανάγκη για ευρύτερη ανταγωνιστική πολιτική στην αγορά. Οι συγκρίσεις τιμών μπορούν να αναδείξουν επιλογές, αλλά η πραγματική μείωση κόστους για τον τελικό χρήστη προκύπτει όταν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων, κάτι που αποτελεί διαρκή πρόκληση σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής.